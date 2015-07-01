Mustafa Kamalak: Türkiye Suriye'ye 15 dakikada girer, ama 15 yılda çıkamaz

Saadet Partisi Genel Başkanı Prof. Dr. Mustafa Kamalak, Türkiye'nin Suriye topraklarında olası bir askeri müdahale durumuna ilişkin olarak, "Türkiye’nin Suriye’ye 15 dakikada girebileceğini ancak girdiği takdirde 15 yılda çıkamayacağını" savunarak, "çıktığında ise kolu, kanadı kırılmış ve ülkesi bölünmüş olarak çıkacağını" iddia etti.

Saadet lideri Kamalak, parti genel merkezinde bir basın toplantısı düzenledi. Kamalak "Türkiye’nin Suriye’ye girmesi Türkiye’nin bölünmesi sonucunu doğurur" dedi.

4 sene önce Suriye olayının bu noktalara geleceğini işaret ettiklerini belirten Kamalak şunları söyledi:

"4 sene önce Beşşar Esed’ı makamında uyardık. Biz Esatçılık ile suçlandık. Ama gelinen noktayı görüyorsunuz. Türkiye oraya girdiği takdirde küresel emperyalizmin amacına hizmet etmiş olur. Zaten dış güçler Türkiye’yi oraya çekmek istiyorlar. Hatırlayın 2003 yılında ABDDışişleri Bakanı Condoleezza Rice ‘22 ülkenin haritası değişecektir’ demişti. Hedeflenen ise büyük İsrail Devleti'nin kurulmasıdır. Tarihe göz attığımızda Birinci İttihat ve Terakkiciler kullanılırak Osmanlı Devleti bölündü İsrail Devleti kuruldu. Şimdi amaç Büyük İsrail Devleti’ni kurmaktır. Onların inancının gereği bu. Öncelikle AK Parti’yi bizden kopardılar iktidara getirdiler. Güneydoğuda büyük destek verdiler. Şu an Güneydoğuyu AK Parti’den kopardılar. Sıra 3. aşamada Türkiye’den koparılmaya geldi. Bu olayların gerisinde dış güçlerin olduğunu herkes biliyor. Bir konuşmasında eski TBMM Başkanı Cemil Çiçek, PKK’ya 38 ülkenin destek verdiğini bahsetmişti. Bunların kimler olduğu biliniyor. Herhalde PKK elindeki silahı kendisi üretmedi. Şimdi Türkiye oraya müdahale ettiği takdirde, siyonizmin Amerika’nın stratejik ortaklarımızın ekmeğine yağ sürmüş olur. Evet Türkiye orada bir devletin kurulmasına müsade etmemeli çünkü o devletin kimliği belli amacıda belli. Ama bunu oradaki ülkelerle anlaşma yolu ile çözmelidir. Şu an Suriye’ye müdahale ettiği takdirde oradan çıkamaz. SizSuriye’ye 15 dakikada girersiniz ama 15 yılda çıkamazsınız çıktığınız zaman kolunuz kanadınız kırılmış, ülkeniz bölünmüş olarak çıkarsınız. Tekrar ediyorum Türkiye’nin Suriye’ye girmesi Türkiye’nin bölünmesi sonucunu doğurur. Oradan nasıl çıkacağını yanlız Allah bilir.’’