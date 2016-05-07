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Mustafa Kamalak: Türk askeri ile İsrail bir olup Müslümanlara karşı savaşacak

"Bütün çarpıklıkların sebebi mevcut dünya düzeni”

07 Mayıs 2016 18:42

Saadet Partisi Genel Başkanı Mustafa Kamalak, Türkiye, İsrail’ in NATO nezdinde temsilcilik açması için veto hakkını kullanmadığını ifade ederek,  “Önümüzdeki aylarda veya yıllarda İsrail NATO’ya üye olacaktır. Müslüman Türk askeri Yahudi askeri ile bir olup Müslümanlar ile savaşacaktır” dedi.

Milli Gazete’den Abdullah Özbay’ın haberine göre, Saadet Partisi Genel Başkanı Prof. Dr. Mustafa Kamalak, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi’nde gençlerle bir araya geldi. Cumhuriyet Üniversitesi Öğrenci Derneği tarafından organize edilen “Seninle Değişir Bu Dünya, Üniversite Gençlik Buluşması”nda öğrencilere seslendi.

 

"Bütün çarpıklıkların sebebi mevcut dünya düzeni”

 

Kamalak, şunları kaydetti:  “Bugün bariz bir şekilde küresel emperyalizm ve ırkçı Siyonizm zihniyetinin egemenliğindeki dünyamızda 7,5 milyar insan yaşıyor ve bunlardan; 1 milyar insan her gece aç yatıyor. Her geçen 1 saat içerisinde 300 çocuk açlık nedeniyle ölüyor. 1.2 milyar insan günlük 1 doların altında bir gelirle yaşamaya çalışıyor.  2 milyar insan yoksulluk sınırının altında yaşam mücadelesi veriyor.  1 milyarı aşkın insan sağlıklı içme suyundan mahrum. 1.5 milyar insan çatışma ve terör mağduru.50 milyon insan çatışma ve savaş sebebiyle her yıl ülkelerini terk ederek sığınmacı durumuna düşüyor. 70 kadar ülkenin sınırlarında timsah gibi kurbanlarını bekleyen 110 milyon kara mayını var. 2 milyar dolarlık bir harcama ile dünyamızdaki bütün içme suyu problemi çözülebilecekken sadece kozmetik için 1 yılda harcanan para 200 milyar dolar.”

 

“Beklenen bir karar”

 

Kamalak, AKP’de gelişen kongre sürecini ve Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun açıklamalarını değerlendirdi. Davutoğlu’nun zaten aday olmasının düşünülemez olduğunu dile getiren Kamalak, “Zaten başbakanlıktan uzaklaştırmak için bu kongre kararı alınmış durumda. Yani Sayın Başbakanın görevine son vermek için kongreye gidildi. Son konuşmasında istifa edeceği anlaşılıyordu. O mesajlar öyleydi. Sayın Cumhurbaşkanı sanıyorum dedi ki ’Bu şekilde istifa etmen şık olmaz en iyisi usulüne uygun bir biçimde görev değişimi olsun’ demiş olmalı. Dolayısıyla Sayın Davutoğlu’nun aday olması beklenmezdi” dedi.

 

“Yahudi askeriyle bir olup Müslümanlarla savaşacağız”

 

Türkiye, İsrail’ in NATO nezdinde temsilcilik açması için veto hakkını kullanmadığını hatırlatan Kamalak “Önümüzdeki aylarda veya yıllarda İsrail NATO’ya üye olacaktır. Yani neticede Müslüman Türk askeri Yahudi askeri ile bir olup Müslümanlar ile savaşacaktır. Bu kabul edilemez bir durum” diye konuştu.

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