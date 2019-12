Brezilyalı golcü maça değişik bir sistem ve taktikle çıktıklarını belirterek, Eskişehirspor karşısında yüreklerini ortaya koyarak 3 puana uzandıklarını belirtti.



Bobo, "Her takımın nasıl oynadığı ortada. Ama bizim ne yapacağımız ve ne şekilde sahaya çıkacağımızı hala kestiren yok. Bir bakıyorsunuz ben, bir bakıyorsunuz Serdar Özkan ilk 11’de sahaya çıkıyor. Kötü gibi görünüyoruz ama sahada önemli işler yapıyoruz. Hocamızın her dediğini harfiyen uyguluyoruz. Mustafa hoca, Einstein gibi. Rakipleri iyi analiz ediyor ve onlara darbe vuracağı yerleri, zamanı iyi biliyor" dedi.





Şampiyonluğu hak ediyoruz



Kadrodaki her oyuncunun her an oynayacakmış gibi hazırlandığını da sözlerine ekleyen Bobo, şöyle devam etti: "Teknik heyetimiz bizlerle yakından ilgileniyor. Her sorunumuza koşuyorlar. Eskişehirspor karşısına banko oynayacağımı tahmin ediyordum. Ama kulübede oturunca daha çok motive oldum. Oyuna girdim ve golümü attım. Kadromuzda çok kaliteli isimler var.



Şampiyonluğu hakediyoruz. Kötü oynuyor görünüyoruz ama sahada kötü oynayan tek bir oyuncu bulamazsınız. Biz takım ruhuyla mücadele ediyoruz ve hakkımızı da alacağımıza inanıyoruz."