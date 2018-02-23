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Mustafa Destici seçim ittifakının oy oranını açıkladı

"Yeni sistem bu ittifakın başarısına bağlı"

23 Şubat 2018 01:08

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, AKP, MHP ve BBP'nin yapacağı seçim ittifakı blokunun önümüzdeki seçimlerde "55 ila yüzde 60 arasında" oy alacağını iddia etti.

TSK'nın Afrin'e düzenlediği Zeytin Dalı Harekatı'na destek vermek amacıyla Hatay' giden Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, AKP, MHP ve BBP'nin yapacağı seçim ittifakı blokunun alacağı oy tahminin açıkldı.

AKP, MHP ve BBP'nin ortaya koyduğu irade beyanının çok önemli olduğunu söylen Destici, şunları kaydetti: "Hangi şekilde olursa olsun bu ittifak inşallah sağlanacaktır. Yeni sistem bu ittifakın başarısına bağlıdır. Başarılı olacaktır. Benim tahminim; AKP, MHP ve BBP seçim ittifakı önümüzdeki seçimlerde çok rahatlıkla yüzde 55 ila yüzde 60 arasındaki bir oyla seçimden galip çıkacak ve Türkiye tamamıyla yeni sistemle yönetilmeye başlanacak. Hem yönetimde istikrar sağlanacak hem de Mecliste temsilde adalet daha güçlü bir şekilde yerine gelecek. Vatandaşlarımızla konuşuyoruz, sokakta esnafımızla görüştük. İnanılmaz bir memnuniyet var. 'Bunu sonuna kadar götürün başkanım.' diyorlar. Müthiş bir memnuniyet var. Verdiğimiz kararın ne kadar doğru olduğunu, durduğumuz yerin ne kadar olduğunu da buradan görüyoruz."

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