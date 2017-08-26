Mustafa Destici: Malazgirt Zaferi, Türk tarihi açısından değil, dünya tarihi açısından da dönüm noktasıdır

ANKARA,(DHA)- MALAZGİRT Zaferi\'nin 946. Yıldönümü nedeniyle açıklama yapan Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Malazgirt Zaferi\'nin, yalnız Türk tarihinde değil, dünya tarihi içinde bir dönüm noktası olduğunu söyledi.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici Malazgirt Zaferi\'nin 946. Yıldönümü nedeniyle yazılı açıklama yaptı.Büyük Türk milletinin tarihinin büyük zaferlerle dolu olduğunu belirten Destici şunları söyledi:

\"Özellikle Ağustos ayı tarihimizde \'zaferler ayı\' olarak bilinir.Malazgirt Zaferi de bunlardan biridir. Malazgirt Zaferi, yalnız Türk tarihinde değil, Dünya tarihinde de bir \'Dönüm Noktası\' olacak kadar önemli bir kahramanlık destanıdır. Çünkü Türklerin tarih boyunca kazandığı zaferler içinde ileriye doğru en çok tesirde bulunan bu zaferdir. Kısa bir süre içerisinde, Türkleri İran sınırından, Marmara kıyılarına ve İstanbul önlerine getiren bu zaferdir.

Malazgirt Zaferi, inancın, kararlılığın ve aklın doğru zaman ve doğru yerde kaderin tecellisi şeklinde hayatiyet bulduğu zaman ne büyük olağanüstü başarılar getirdiğinin tarihimizdeki en nadide örneklerdendir. \'Gerçekten inanıyorsanız üstünsünüz\' ilahı düsturunun ispatıdır. Sayı ve teknik imkan bakımından kendisinden dört kat büyük bir orduyu dize getiren ve Anadolu\'nun kapılarını Türk ve İslam medeniyetine açan bu büyük zafer dünya tarihinde de bir dönüm noktası olmuştur\" ifadesini kullandı.

Tarih boyunca bu vatan için, bayrak için, millet için şehit düşmüş kahraman Türk evlatlarını rahmetle anıyorum. Bu uğurda canını ortaya koyan gazilerimizi de en derin duygularımla selamlıyorum. Bu duygu ve düşünceler içinde millet olarak gurur ve mutlulukla andığımız Malazgirt Zaferinin 946. yıldönümünü kutluyor, başta Büyük Sultan Alparslan olmak üzere şanlı ecdadımızı bir kez daha rahmetle yad ediyorum. Nice bin yıl bu topraklar üzerinde; barış, esenlik, huzur ve birlik içinde yaşamayı Cenab-ı Allah\'tan niyaz ediyorum.\"

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