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Mustafa Destici: Erdoğan bana AK Parti'ye katılmam için teklifte bulundu

"Süleyman Bey ve Numan Bey'e yapıldığı dönemlerde aynı teklif bana da yapılmıştı"

19 Ocak 2018 06:47

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın kendisine AKP'ye katılması için teklifte bulunduğunu açıkladı. Destici, teklifin ne zaman yapıldığına ilişkin olarak soruya ise "Süleyman Bey ve Numan Bey'e yapıldığı dönemlerde aynı teklif bana da yapılmıştı" dedi.

Destici, Habertürk TV'de Kübra Par'ın sorularını yanıtladı.

(Süleyman Soylu Numan Kurtulmuş, Yalçın Topçu'nun siyasi parti genel başkanlığından Bakan koltuğuna oturması) "Siyasi kariyetiniz için bir beklentiniz var mı?" sorusuna yanıt veren Destici "Öncelikli olarak devletimizin varlığını, milletimizin bütünlüğünü esas alıyoruz. Burada da biz hiçbir beklenti, pazarlık işine girmeden, kimseyle görüşme yapmadan 'evet' dedik. Numan Bey'in ve Süleyman Bey'in tercihlerine saygılıyım. Ama o süreçlerde Sayın Cumhurbaşkanımız bana da teklifte bulundu. Parti olaraka ya da şahıs olarak katılmamız yönünde. Bizim BBP olarak bir emaneti yüklendiğimi, bir davamız olduğunu buna inanmış milyonlarca taban olduğunu ve biz Büyük Birlik Partisi olarak yolumuza devam etmek istediğimizi kendilerine ifade ettim." diye konuştu.

Destici, teklifin ne zaman yapıldığına ilişkin soruya ise "Süleyman Bey ve Numan Bey'e yapıldığı dönemlerde aynı teklif bana da yapılmıştı." dedi.

 

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