Mustafa Denizli'nin kadro kararsızlığı



Beşiktaş Teknik Direktörü Mustafa Denizli, son haftalarda sahaya sürdüğü kadrolara, ancak 45 dakika dayanabiliyor.Denizli, oynadıkları son 4 maçta devre arasında takımda değişiklikler yaptı.



Beşiktaş teknik direktörü Mustafa Denizli, Turkcell Süper Lig'de son 4 haftada sahaya sürdüğü 11'leri devre arasında değiştirmek zorunda kaldı.

Kocaelispor, Eskişehirspor ve Fenerbahçe karşılaşmalarında ikinci yarılara 2'şer değişiklik yaparak başlayan siyah-beyazlılar, Bursaspor karşısında da 1 değişiklik yaptı.



Kocaelispor deplasmanında sürpriz bir kararla Erkan Zengin'i ilk 11'de oynatan Mustafa Denizli, bu futbolcunun kötü bir performans göstermesi sonrasında, ikinci yarıda 2 değişiklik birden yapmak zorunda kaldı. Erkan'ın oynadığı sağ kanada Holosko'yu alan deneyimli teknik adam, yabancı kontenjanı nedeniyle de Cisse'yi çıkarıp Uğur'u oyuna soktu.



Bursaspor karşılaşmasında ise ilk 11'de oynattığı Tello'dan istediği verimi alamayan Denizli, ikinci yarıya Cisse ile başladı.