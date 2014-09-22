Mustafa Denizli: Emenike devre arasında Fenerbahçe'den ayrılır

Bir dönem Fenerbahçe'yi de çalıştıran deneyimli teknik adam Mustafa Denizli, Fenerbahçe-Gaziantepspor maçında Emmanuel Emenike ile Emre Belözoğlu arasında yaşanan gerginlik sonrası, Nijeryalı futbolcunun sezonu tamamlayamadan takımdan ayrılacağını iddia etti.

Fenerbahçe-Gaziantep maçı sonrası Lig TV'de maçı yorumlayan Denizli, "Emenike, Saracoğlu'nda artık oynayamaz. Yani rahat bir şekilde oynayamaz. Bunu çok iddialı bir şekilde söylüyorum. Selçuk İnan da ıslıklandı ama o Arena'ya çıkar ve yeniden rahatça oynayamaz" diye konuştu.

"Tecrübelerime dayanarak konuşuyorum" diyen Denizli şunları söyledi:

"Emenike devre arasında Fenerbahçe'den ayrılır. Emenike, Saracoğlu'nda artık oynayamaz. Yani rahat bir şekilde oynayamaz. Bunu çok iddialı bir şekilde söylüyorum. Selçuk İnan da ıslıklandı ama o Arena'ya çıkar ve yeniden rahatça oynayamaz. Emenike, Fenerbahçe'den ayrılacaktır. Bu Sow ve Diego tartışmasından farklı. Sow, Diego'ya cevap veriyor. Emenike, Fenerbahçe kaptanına laf söylüyor. O kaptanlık bandını takanın sana laf söyleme hakkı var. Emenike orada sadece 'Tamam kaptan' diyebilirdi. Fazla üzerine gitmek istemiyorum ama gelirken geliş imzası varsa o hareket gidiş imzasıydı."