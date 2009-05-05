Mustafa Denizli'den sitem dolu sözler





Beşiktaş'ın dün akşam Fenerbahçe'ye 2-1 mağlup olduğu ve şampiyonluk yarışında ağır yara aldığı maçın ardından Siyah-Beyaz takımda yüzler gülmüyor. Şampiyonluk yarışındaki rakipleri Sivasspor'un 3 puan kaybettiği bir haftada lider olma şansını kaçıran Beşiktaş'ta, teknik direktör Mustafa Denizli maçın ardında Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde futbolcuları ile bir toplantı yaptı. Tecrübeli teknik adamın özellikle son üç haftada kaybedilen 5 puan sonrası oyuncularından toparlanmalarını istediği belirtilirken, herkesi ayrı ayrı yaptığı hataları gözden geçirmesini dile getirdiği öğrenildi. Denizli yaptığı toplantıda oyuncularına şu cümleleri kullandı:



"Ben size her zaman şampiyon olacağınızı ve bu yolda en güçlü adayın biz olduğumuzu söylüyorum. Ancak siz kendinize hiç yakışmayan hatalar yaparak işinizi zora sokuyorsunuz. Bu gece evlerinize gidin ve neden bu duruma düştüğünüzü en ince ayrıntısına kadar gözden geçirin. Herkes kendi hatasını ve nerede yanlış yaptığını analiz etsin. Kaybedilen puanların sebebini önce kendinizde, sonra takımın genelinde arayın. Şampiyonluk için şansınızın hala sürdüğünü biliyorsunuz ama bir türlü rahatlayamıyoruz. Dün akşam rahat kazanmanız gereken bir maçı zora soktunuz ve kaybettiniz. Artık 4 final maçımız kaldı. Hatalarınızdan ders çıkarıp bu dört maçta galip gelmek zorundasınız. Herkes şapkasını önüne koysun ve gerçekçi bir şekilde ne hata yaptığını bulsun".



"BANA ŞAMPİYONLUK KELİMESİ BİR TÜRLÜ SÖYLETMİYORSUNUZ"



Tecrübeli teknik adam toplantının son bölümünde ise futbolcularına sitemkar bir tavırla kaybedilen puanlar sonrası kendisinin de çok üzüldüğünü belirterek şunları söyledi.



"Şampiyonluk lafını tam söyleyecekken geriye düşüyoruz. Bana şampiyonluk lafını bir türlü söyletmiyorsunuz. Sivasspor puan kaybediyor, siz de puan kaybediyorsunuz. Bunun sebeplerinin iyi analiz etmeniz gerekiyor. Artık beni hayal kırıklığına düşürmeyin ve kendinize yakışanı yaparak önünüzdeki 4 maçı da kazanın".



Öte yandan Siyah Beyazlı yönetimin dün oynanan karşılaşmanın ardından futbolculara her hangi bir ceza vermeyi düşünmediği öğrenildi.



Beşiktaş Süper Lig'in 31. Haftasında Ankaraspor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına yarın saat 10.30'da basına kapalı yapacağı antrenman ile başlayacak.



