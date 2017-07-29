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Spor

Mustafa Denizli'den Milli Takım açıklaması

"Fatih Terim'e yapılanlar biraz abartılı"

29 Temmuz 2017 13:35

İzmir Alaçatı'da Adana Demirspor eski başkanı Selahaddin Aydoğdu ile kavgası gündem olan Fatih Terim'in, Milli Takım'dan istifa etmesinin ardından teknik direktör Mustafa Denizli değerlendirmede bulundu. İstifa sonrası boşalan Türkiye Futbol Direktör'lük yeriyle ilgili "Milli Takım'dan teklif alsanız cevabınız ne olur?" sorusuna "Bunu teklif gelirse konuşuruz" diye cevap verdi.

Barselona'da oynayan Arda Turan'a Çin'nden yapılan tranfer teklifini de değerlendiren Denizli "Arda Turan, Çin'den teklif aldı. Çok ciddi bir rakam. O para her şeyi değiştirir. Barcelona'dan aldığı paranın 2 katından fazla. Gitme dedim. Burak'ın da gitmesini istemedim. Çin futbol ülkesi değil. Türkiye ise bir futbol ülkesi." dedi.

CNN Türk'e konuşan Mustafa Denizli'nin açıklamaların başlıklar şöyle:

Mustafa Denizli'nin açıklamaların başlıklar şöyle:

"Milli takımdan şu ana kadar teklif gelmedi. Karışık bir dönem. (Teklif gelirse) Bu soruya vereceğim yanıtlar polemiğe neden olur. Gelirse cevap veririm.

Böyle şeyler yaşanır. Önemli olan bunların içeride kalması. Birkaç konu kamuoyuyla çok fazla paylaşıldı. Bu da yara açtı. 

Fatih Terim benim çok eski ve yakın arkadaşım. Terim'in zaman zaman patlamaları oluyor. Hepimiz için geçerli. Kimi içe patlar kime dışa patlar.

Fatih Terim'e yapılanlar biraz abartılı. 

Arda da bir hata yaptı. Futbolda bazen üç maymunu oynamak gerekir. 

Hayatımda 3 tane çok üzücü olay varsa, biri Eskişehirspor'la kaybettiğim finaldir. Kimyamı bozdu, hala kendime gelemedim.

Avrupa Şampiyonası'nda Milli takımın Portekiz maçnıda kırmızı kart nedeniyle final yolundan dönmemiz en büyük hayal kırıklıklarından biriydi.

Futbolcular hakemle münakaşa yaşamamalı.

Bizdeki algı kazandığın zaman her şey doğru yönünde. Nasıl yaparsan yap ama kazan. Skor üzerine gittiğin zaman mutlu olma şansın yok. İran böyle değil mesela.

Ölmeye ölmeye geldik tezahüratını sevmiyorum. Ölmeye gelme, sevmeye gel."

Arda Turan, Çin'den teklif aldı. Çok ciddi bir rakam. O para her şeyi değiştirir. Barcelona'dan aldığı paranın 2 katından fazla. Gitme dedim. Burak'ın da gitmesini istemedim. Çin futbol ülkesi değil. Türkiye ise bir futbol ülkesi.

Aziz Yıldırım'la ilgili bazı şeyler yazılıyor. Çok abartılı olarak bahsediliyor. Şaşırıyorum acaba benden sonra mı değişti diye.

('FETÖ' iddiasıyla hakkında soruşturma açılan futbolcularla ilgili olarak) Çoğunluyla çalıştım. Güvendiğim için insanları sorgulamadım."

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