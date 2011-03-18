Mustafa Denizli: Yüzde 50.1 Galatasaray kazanır

T24 - Spor Toto Süper Ligi'nde karşı karşıya gelecek Türkiye'nin en büyük derbisi Galatasaray Fenerbahçe, bugün saat 21.00'de Türk Telekom Arena'da ilk kez mücadele edecek. Mustafa Denizli, Fenerbahçe'nin şampiyonluk yolundaki en önemli engel olarak görülen ve Galatasaray'ın itibar arayacağı maç olarak görülen derbiyi yorumladı. Denizli, "Yüzde 51 diyemeyeceğim, ama 50.1 ile Galatasaray önde gibi görünüyor" dedi.



Milliyet gazetesinde yayımlanan haber şöyle:





Galatasaray'ın sezonun bütün kötü izlerini silmek için olağanüstü bir mücadele ortaya koyacağını düşünüyorum. Yüzde 51 diyemem, ama yüzde 50.1 önde görünüyorlar

Formda Fenerbahçe'nin derbideki en önemli kozu yine kaptanı Alex olacak. Ayrıca Dia ve Stoch, sarı-kırmızılı defansın sağ kanadına büyük bir zaafiyet yaşatabilirler

Maçın en önemli faktörü hakem. Çünkü sahada Fırat Aydınus'un işini zorlaştıracak çok sayıda oyuncu var. Kontrolü kaybederse haftayı kulüplerin bildirileriyle geçirebiliriz



- Aykut Kocaman, "Derbiyi kaybedersek Trabzon'un durumuna düşebiliriz" dedi. Favori gösterilen Fenerbahçe yenilirse şampiyonluk yarışı yeni bir boyut kazanabilir mi?

* Fenerbahçe'nin hocası böyle söylüyorsa bunun düşünülmesi gerekir. Galatasaray maçından sonraki görüntüyle ilgili bir konuşma yapmış. Stratejik bir açıklama mı, bilemeyiz. Yine de bu sözlerin iyi değerlendirilmesi lazım. Fenerbahçe derbiyi kaybederse ve Trabzonspor, Gençlerbirliği'ni mağlup ederse şampiyonluk yarışı yeni değil, çok yeni bir boyut kazanır. Zaten Aykut hoca da yaptığı açıklamayla bu konudaki endişesini ifade ediyor.



- Galatasaray, 2010'un başından beri Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzon ve Bursa ile oynadığı 9 maçta, 6 yenilgi, 3 beraberlik aldı. Bu tabloyu neye bağlıyorsunuz?

* Bu tablo tesadüf olamaz. Galatasaray'ın kadrosu son 9 maçta hiç yenemediği takımların kadrosundan iyi değil. Hatta çok gerisinde. Zaten Galatasaray'ı taşıyabilecek çaptaki oyuncuların önemli bir kısmı bu dönemde doğru, düzgün görev yapmadı. Fakat Galatasaray açısından Fenerbahçe ile oynayacakları derbi, geride kalan 9 maçın karşılığına eşit çizgide bir mücadele olacak.



- İki takım kazanmak için neler yapmalılar?

* Mevcut tabloya ve yapılan değerlendirmelere baktığımız zaman Fenerbahçe'nin favori olarak öne çıktığını görüyoruz. Alex, Dia ve Stoch, Galatasaray'ın en fazla dikkat etmesi gereken futbolculardır. Dia ile Stoch'un sol kanatta parçalı oynadığını düşünürsek, Galatasaray'ın burada zaafiyet yaşayabileceğini tahmin ediyorum.

Bu maç her şeye rağmen Galatasaray açısından ümitsiz bir maç değil. Ben orta sahada Galatasaray'ın daha etkili olacağını düşünüyorum. Özellikle Alex'i durdurmayı başarabilirlerse Galatasaray kazanabilir mi, kazanır. Galibiyetin geçiş yolu da Culio, Baros ve Pino ile olur. Çok enteresan bir 90 dakika bizi bekliyor diyebiliriz. Galatasaray kazanırsa, tek farklı kazanır diye düşünüyorum. Ama oyun içinde bir panik yaşarsa Fenerbahçe'nin galibiyeti daha farklı olabilir. Ama beraberlik bile Fenebahçe için önemli bir kayıptır.

Galatasaray'ın bir sezondaki bütün olumsuzlukları silmek için olağanüstü bir mücadele ortaya koyacağı kanaatindeyim. Zaten formda Fenerbahçe karşısında ancak bu şekilde tutunabilir ve sonuca gidebilirler. Derbide kontrolü kaybeden takım büyük bir hüsran yaşar. Yani kartlar çok önemli. Bu konuda Galatasaray'da Cana, Neill ve Baros ilk planda akla geliyor. Fenerbahçe'de ise Lugano, Mehmet Topuz ve Cristian en büyük risk altında olan futbolcular.



Taraftarın tavrı çok önemli

- Emre'nin yokluğu Fenerbahçe'yi nasıl etkiler?

* Emre için Fenerbahçe'nin olmazsa, olmazlarından biri deyimini kullanıyoruz zaten. Bu çok özel bir maç. Emre'nin, Türk Telekom Arena'da görev yapmaması, tribünlerin o günkü performansını etkiler mi? Etkileyebilir... Bu durum Fenerbahçe'nin kazanması durumunda zorlukları da kolaya çevirmenin başlangıcı olabilir. Galatasaray'ın kolay teslim olacağını düşünmüyorum. Ancak Galatasaray'ın derbideki performansını önemli ölçüde tribünler belirleyecektir. Bu performans ya bir zafere ya da bir faciaya yol açacaktır.



- Size göre derbinin kaderini belirleyecek en önemli faktör nedir?

* Derbide en önemli faktör hakemdir. Çünkü hakemi rahatsız edebilecek çok sayıda futbolcu olacak saha içinde. Fırat Aydınus iyi bir hakem. Ama bu iyi hakeme, iyi niyetli futbolcu katılımı olacak mı, bu konuda hiç iyimser değilim. Kontrolü elinden kaçırırsa haftayı kulüplerin karşılıklı demeç ve bildirileriyle geçirebiliriz.



- Sizin akıllara kazınan yüzde 51'lik söyleminiz bu derbide hangi takım için geçerli?

* Ben bu söylemi başında bulunduğum takımlar için kullanıyorum. Yüzde 51 diyemeyeceğim, ama 50.1 ile Galatasaray önde gibi görünüyor.