Mustafa Denizli yönetiminde ilk maçına çıkan Galatasaray, Kasımpaşa'yla 2-2 berabere kaldı

Galatasaray, Mustafa Denizli yönetiminde çıktığı ilk maçta Kasımpaşa ile 2-2 berabere kaldı. Sarı kırmızılılar 2 kez öne geçtiği maçta üstünlüğü koruyamadı ve son 3 haftada 7'inci puanını kaybetti.

Galatasaray Teknik Direktörü Mustafa Denizli'nin ilk sürprizi Emre Çolak oldu. Galatasaray Teknik Direktörü Mustafa Denizli’nin ilk sürprizi Emre Çolak oldu. Spor Toto Süper Lig’deki Kasımpaşaspor mücadelesinde Denizli, ilk 11’de eski kadrolara nazaran ufak değişikliklere gitti.

Mustafa Denizli’nin en büyük sürprizi Emre Çolak oldu. İlk 11’de Emre Çolak’a görev veren Denizli, geri ikiliyi Semih Kaya ve Aurelien Chedjou ikilisinden kurdu. Son zamanların formda ismi Olcan Adın kulübeye çekilirken, stoperde bu sezon fark yaratan Hakan Balta ise sol bekte kendine yer buldu.

Hamza Hamzaoğlu Emre Çolak’a ligde sadece bir defa Eskişehirspor maçında ilk 11’de görev verdi.

Maçtan önemli anlar

13.dakikada Sneijder soldan ortaladı. Arka direkte Podolski kafayla içeriye indirdi. Burak Yılmaz tamamladı ve takımını öne geçirdi: 0-1.



33.dakikada Kasımpaşa'da Eren'in şutu savunmadan sekti ve Muslera'yı yanılttı. Hakan Arslan pozisyonu iyi takip etti ve önüne gelen topu kafayla ağlara yolladı: 1-1.



51.dakikada Galatasaray'da Selçuk ceza alanı içinden vurdu kaleci çeldi. Semih vurdu direkte patladı. Podolski vurdu, savunmadan sekti. Devamında Chedjou kesti, Hakan vurdu ve Galatasaray 2-1 öne geçti.



76.dakikada gelişen Kasımpaşa atağında topu sırtı kaleye dönük şekilde alan Titi, dönerek vurdu ve meşin yuvarlak sağ köşeden ağlarla buluştu: 2-2

Stat:Recep Tayyip Erdoğan

Hakemler:Halis Özkahya, Kemal Yılmaz, Hakan Yemişken

Kasımpaşa:Ramazan Köse, Erhan Kartal, Titi, Omeruo, Vigneau, Ryan Donk, Castro, Tunay Torun, Hakan Arslan, Adem Büyük, Eren Derdiyok

Galatasaray: Muslera, Sabri Sarıoğlu, Semih Kaya, Chedjou, Hakan Balta, Selçuk İnan, Emre Çolak, Yasin Öztekin, Sneijder, Podolski, Burak Yılmaz

Sarı kart: Dk. 42 Hakan Balta (Galatasaray)