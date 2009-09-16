Mustafa Denizli: Yazık oldu!

Beşiktaş Teknik Direktörü Mustafa Denizli Manchester United karşılaşmasının ardından yaptığı açıklamada maça yazık olduğunu ifade etti.
Tecrübeli teknik adam şönları söyledi: Bu kadar emeğe bu kadar isteğe yazık oldu. Bu turnuvanın peşin favorisi olarak gösterilen bir ekip karşısında yenildiğimiz için çok üzüldüm. Futbolcuların bu gayreti, taraftarın bu güzelliği puanı haketmişti. Hiç hissetmediğim bir gol yedik. Ben genelde gol yiyeceğimiz zaman hissederim. Bu maçta hiç bir an bu hisse kapılmadım. O yüzden hiç beklenmedik bir anda, top kaybından sonra golü yedik. Ben bu takımdan hiç bir zaman kaygı duymadım. Bu maçta neler yapabileceğimizi gösterdik Bobo konusunu fazla abartmayın
Denizli, "Bobo'nun neden kadroda yoktu" şeklindeki soruya karşılık ise "Dünyada sadece Türk teknik adamlar böyle sorulara muhatap oluyor. Bir takım şeylerden Türkiye'nin sıyrılması lazım. Nasıl üretken oluruz diye düşünüp, çalışırken bunlarla uğraşıyoruz. Manchester Unıted, geçen maçtan 5 değişik oyuncusuyla sahaya çıktı. kimse sesini çıkarmıyor. ingiliz basını bunlarla uğraşmıyor. Bobo için bu sorular haksızlık. O'nun yerine oynayanlar için de haksızlık. Bir oyuncum dışarıda kaldı diye bunu abartmamak lazım. Ben oynayacağım bir maçın taktiği üzerine kadro seçerim..." açıklamasını yaptı.