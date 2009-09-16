Mustafa Denizli: Yazık oldu!

Bobo konusunu fazla abartmayın

Tecrübeli teknik adam şönları söyledi: Bu kadar emeğe bu kadar isteğe yazık oldu. Bu turnuvanın peşin favorisi olarak gösterilen bir ekip karşısında yenildiğimiz için çok üzüldüm. Futbolcuların bu gayreti, taraftarın bu güzelliği puanı haketmişti. Hiç hissetmediğim bir gol yedik. Ben genelde gol yiyeceğimiz zaman hissederim. Bu maçta hiç bir an bu hisse kapılmadım. O yüzden hiç beklenmedik bir anda, top kaybından sonra golü yedik. Ben bu takımdan hiç bir zaman kaygı duymadım. Bu maçta neler yapabileceğimizi gösterdik