Mustafa Denizli: Yabancı sınırına artılı sistemi uygulamaya koyanların zekâsı yoktur

Deneyimli teknik direktör Mustafa Denizli, TFF'nin hazırlıklarını yaptığı yabancı sınırına ilişkin olarak, "Yabancı sınırında artılı sistemi uygulamaya koyanların asla zekâsı yoktur, orada bir eksiklik vardır. Artılı sistem diye bir şey olmaz" diye konuştu.

Mustafa Denizli, beIN Sports'a özel röportaj verdi ve Süper Lig'in geri dönüşüyle birlikte, yabancı sınırı için dikkat çeken sözler kullandı.

İşte Denizli'nin röportajından satır başları...

"Ligler oynansın demedim"

"Ben, 'Ligler oynansın' demedim. Ben, şartları ortaya koydum. Bugün, bir insan açısından bir AVM'de olmak mı daha emniyetli, seyircisi olmayan bir stadyumda olmak mı daha emniyetli?



Söylemek istediğim buydu. İkincisi, futbolcu dediğin, normal insanlardan bağışıklık sistemi ve dirençleri daha güçlü, yaş olarak son derece müsait pozisyondalar. Dolayısıyla Covid-19'un sende, bende veya spor yapmayan insanlardaki etkisiyle sporcular üzerindeki etkisi çok farklı olur.

Yabancı sınırı tartışmaları

Galatasaray'da 3 yabancıyla oynuyordum. Fenerbahçe'ye geldiğim zaman bir evvelki sezondan 5 futbolcu kalmıştı. Çoğunluğunu yabancı, bir kısmını da genç Türk futbolculardan oluşturarak 17 kişilik bir kadro kurmuştuk. Bu, mecburiyetten hasıl olmuştu. O zaman artılı sistemdi. 3+1 geldi, 4+2 geldi.

"Artı koyanın zekâsı yoktur"

Yabancı sınırında artılı sistemi uygulamaya koyanların asla zekâsı yoktur, orada bir eksiklik vardır. Artılı sistem diye bir şey olmaz. Ne demek artı? 5'se 5'tir. 7'yse 7'dir. 6+1...



Hadi ya, hesap tutacaksın oyunun içinde. Böyle saçmalık olur mu?"

"Şu anki sistem 14 Türk futbolcu üzerine kurulu"

14 yabancı üzerine konuşuyoruz devamlı ama bu esasında 14 Türk futbolcu üzerine kurulu bir sistem. 14 yabancın olmazsa hiçbir şey olmuyor ama 14 Türk'ün olmazsa, orada problem var.

En avantajlı takım Başakşehir

Bu ortamda en fazla avantajlı görünen tek takım, Başakşehir. Bu şartlar gereği. Başakşehir, 40-50 bin taraftarla, iç saha maçlarını, Trabzonspor-Galatasaray-Sivasspor gibi oynayan bir takım değil.



İlk 26 haftada bölüm bölüm Galatasaray'ın iyi maçları var, Trabzonspor'un var. Sivasspor'un maçlarından keyif aldım, düşmeyen bir standartları var. 73 puan, mutlak şampiyon yapar."