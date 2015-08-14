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Spor

Mustafa Denizli, TRT ile anlaştı

Mustafa Denizli, Ersin Düzen'in sunduğu 'Stadyum' programında Hakan Ünsal ile birlikte yorumculuk yapacak

14 Ağustos 2015 16:23

Kariyeri boyunca Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş’ı çalıştıran tek teknik direktör olan Mustafa Denizli, spor yorumculuğu için TRT ile anlaştı. Hürriyet’te de spor yazarlığı yapan Denizli, Ersin Düzen'in sunduğu 'Stadyum' programında Hakan Ünsal ile birlikte yorumculuk yapacak.

Spor Toto Süper Lig'de 2015-2016 sezonu bugün oynanacak Fenerbahçe-Eskişehirspor maçıyla start alacak. Yeni sezona iddialı giren TRT, dev bir transfere imza atarak, teknik direktör Mustafa Denizli ile sözleşme imzaladı.

Tecrübeli futbol adamı, Stadyum programında her Cumartesi pazar Süper Lig maçlarını yorumlayacak. Denizli, hafta içinde ise Şampiyonlar Ligi karşılaşmaları öncesi ve sonrasında TRT ekranlarında olacak.

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