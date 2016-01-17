Mustafa Denizli: Transferde belki bugün, belki yarın netleşecek durum olabilir

Galatasaray Teknik Direktörü Mustafa Denizli, Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında 3-1 kazandıkları Medicana Sivasspor maçında genel olarak iyi futbol oynadıklarını söyledi. Denizli, "Transferde belki bugün belki yarın netleşecek durum olabilir" dedi.

Denizli, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, sıkıntılı bir dönemi geride bırakmak üzere olduklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"İyi bir 90 dakika geçirdik. Üzerine koyarak devam edeceğiz. Sıkıntılı bir dönemi geride bırakmak üzereyiz. Burak ve Sneijder'in bir aydır devam eden sorunları var. Ortaya koydukları performans, çalışma ve istek fevkalade iyi. Benim değerlendirdiğim konu, kazanma arzusu, mücadele ve oyunu bırakmama. Bu koşullarda artıları yüksek olan bir 90 dakika oynadık. İkinci yarıya başlangıç maçı olarak baktığımızda skor ve oyun olarak artıları fazla olan 90 dakikayı geride bıraktık. Başladığımız günden bugüne hatalarımızda azalma, çalışma, kazanma isteği ve çabuk oyunda artıya gidiş var."

"Burak'a sözlü destek vermeme gerek yok"

Deneyimli teknik adam, taraftarın tepkisiyle karşılaşan golcü oyuncu Burak Yılmaz'a sahip çıktı.

Burak'ın teknik açıdan istediklerini yaptığını anlatan Denizli, "Burak'a sözlü bir destek vermeme gerek yok. Oyuna devam etmesi, onla ilgili kararımı ortaya koyuyor. Bazı taraftarlarımız, hepimizi üzecek küçük bir serzenişte bulundu. Teknik açıdan benim istediğim o koşuları yapıp pozisyona girmesi. Girdiği müddetçe o golleri yapacak. Buna kaçırması da dahil" diye konuştu.

Mustafa Denizli, Burak'ın baskı altında penaltıyı atmasının önemine vurgu yaparak, "Bu koşullarda penaltıyı atması Burak'ın futbolculuk karakteri açısından son derece önemli bir davranış. Onun her türlü zorluk derecesini kaldırabileceğinin bir göstergesi. Bu, bizim ve Burak için çok önemli. Bu takımın futbolcuları ve taraftarı en iyiyi yaşamayı hak ediyor. Bu bir grubun tekelinde değil. Bunu ancak birlikte yaşarız ve yaşayacağız" ifadelerini kullandı.

Mustafa Denizli, hafta sonu gerçekleşeceğini söylediği transferle ilgili, "Hafta sonu yarın sona erecek. O konuyla ilgili bir şey söyleyemeyiz. Hiçbir transfer imzaya dökülmedikten sonra bitmiş sayılmaz. Bu konuda belki bugün belki yarın netleşecek durum olabilir" dedi.

Takımdaki rekabeti artırmak için çalıştıklarını anlatan sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü, "Transfer bir ihtiyaçtan kaynaklanır. Takımımızda ön liberoda görev yapan sadece Donk var. O da bir uyum süreci içinde. Hepimizin düşündüğünden daha sağlıklı uyum sağladı. Bazı yerlerde alternatif yok. Alternatif olmayan yerde rekabet olmaz. Bir takımı ayağa kaldıracak en önemli şeylerden bir tanesi saha içindeki rekabettir. Bu, takıma artı puan olarak yansır. Bunu sağlamaya çalışıyoruz" şeklinde konuştu.

Galatasaray çizgisinde istedikleri transferlerin zor gerçekleştiğine değinen Denizli, "Başkanımız ve yönetimimiz bu konuda büyük çaba sarf ediyor. Neticede transfer üç unsurun anlaşma sağlamasıyla gerçekleşebilecek bir şey. İkisi gerçekleşse de bir tarafı eksik kaldı mı transfer olmuyor" değerlendirmesinde bulundu.

Mustafa Denizli, Kasımpaşa'dan transfer edilen Ryan Donk'un performansından memnun olduğunu söyledi.

Hollandalı oyuncunun sahada her şeyini ortaya koyduğunu belirten Denizli, "Donk'un performansından son derece memnunum. Performansın içine davranış biçimi ve ilişkiler de dahil. Florya'da geçirdiğimiz her gün hepsini gözlemliyoruz. Pozitif elektriği arkadaşlarıyla paylaşıyor" diye konuştu.

Linnes'i Akhisar Belediyespor ile hafta içi yapacakları Ziraat Türkiye Kupası maçında oynatacağını aktaran Mustafa Denizli, "Linnes'in kısa süreli çalışmama durumu oldu. Geldiği günden itibaren takımın en sağlıklı çalışan oyuncularından birisi. Kupa maçında kendisine görev vereceğim" açıklamasını yaptı.

Deneyimli teknik adam, sezonu kurtarmak amacıyla yaşlı oyuncu transferine yönelmeyeceğini vurgulayarak, "Bütün futbolcularımın performansından son derece memnunum. Alternatifleri mutlaka genç yaş gruplarından çıkarmalıyız. Ben de bunun için çaba sarf ediyorum" şeklinde görüş belirtti.

Sinan Gümüş'e elinden geldiğince çok süre vermeye çalıştığını, Lukas Podolski'nin sakatlığında genç oyuncunun fırsatı iyi değerlendirmesi gerektiğini söyleyen Denizli, Sinan'ın performansından memnun olduğunu kaydetti.