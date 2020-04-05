Mustafa Denizli: Seyircisiz oynama kararı ahmakçaydı,  insanları sadece tribünde bir arada olur diye düşündük

Liglerin seyircisiz olarak oynatılmasını eleştiren tecrübeli teknik direktör Mustafa Denizli, “Avrupa'da alınan bir karardı seyircisiz oynama durumu. Bu ahmakça bir karardı. Biz de ona ayak uydurduk. Niye? ‘İnsanları sadece tribünde bir arada olur' diye düşündük” ifadelerini kullandı.

Sözcü'ye konuşan Denizli, "albuki futbol maçında yakın ilişkiler sadece seyirciler arasında olmaz; soyunma odalarında, koridorlarda, saha içinde de olur. Ortalama 700-800 kişinin yakın temasta görev yaptıkları yerler buraları… UEFA, bu tip kararlar alınırken tek taraflı düşünüyor ve biz de onlara uyduk. Seyircisiz oynama kararının yanlış olduğunu anlamak için bize 1 hafta yetti" dedi.

Denizli, "Tıp adamları, virüsün Türkiye'de 8-9 hafta sonra en üst noktaya ulaşacağını söylüyor. Demek ki hazirana kadar sürecek. Eğer bu sezon tamamlanacaksa, ligin 34. haftası ağustos sonunda bitirilebilir ve ara vermeden yeni sezona başlanabilir. Bu sezon sıkıştırılmış takvimle oynanabilir. Kastım şu: Mevcut sezonun son 8 haftası ile yeni sezon bir anlamda birleştirilerek oynanabilir." ifadesini kullandı.