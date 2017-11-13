Mustafa Denizli önerisi, Altay'ı ikiye böldü

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, (DHA)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın konuk olduğu bir spor programında yeniden yapılacak Alsancak Stadı\'na Altay\'ın unutulmaz futbolcularından Mustafa Denizli\'nin isminin verilmesi önerisine sıcak bakması, siyah-beyazlı taraftarları ikiye böldü. Mustafa Denizli\'yi Altay\'da forma giydiği dönemden hatırlayan taraftarlar sosyal medyada bu öneriye sıcak baktıklarını ifade ederken, yaşça genç olan Altaylılar ise son yıllarda Denizli\'nin kulübe sahip çıkmadığını iddia etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, \"Altay\'da Mustafa hoca semboldür, ben kendisini Altay\'da tanıdım. Niye olmasın, yakışır\" diye konuştu. Bu jest üzerine duygu dolu anlar yaşayan Mustafa Denizli, \"Futbol hayatımın geçtiği yer. Böyle bir şey gerçekleşirse muhteşem olur\" dedi.

Altay Başkanı Özgür Ekmekçioğlu, Alsancak Stadı\'na isim verilmesi konusunu şimdiye kadar masaya yatırmadıklarını söyleyerek, \"Alsancak Stadı, Türk futbol tarihine tanıklık etmiş bir stadyum. Orası yıllardır Altay Alsancak Stadı. Yeni bir isim vermeyi hiç düşünmedik. Cumhurbaşkanımız da, \'Stadın ismi bu olsun\' demedi, \'Araştıralım\' dedi. Altay\'la özdeşleşmiş birçok duayen isim var. En başta Vahap Özaltay geliyor. Mustafa Denizli de sonuçta Altay için önemli bir oyuncuydu. Camia olarak bir değerlendirme yapmadık. Cumhurbaşkanımızın da onay vereceği bir ismi belirleyebiliriz\" yorumu yaptı. 2015\'te yıkılan Alsancak Stadı\'nın yenilenen projesi için temel atma töreni 9 Eylül\'de Başbakan Binali Yıldırım tarafından gerçekleştirildi.