Mustafa Denizli memnun

Deplasmanda 21. haftanın açılış maçında Gaziantepspor'u 3-0'lık skorla mağlup eden Beşiktaş'ta Teknik Direktör Mustafa Denizli, bu futbolu oynadıkları taktirde sorun yaşamayacaklarını söyledi.



Gaziantepspor karşısında ilk yarıda etkin bir görüntü ortaya koyamadıklarını, özellikle son haftalara yaşadıkları deplasman psikolojisinin takımı olumsuz olarak etkilediğini ifade eden Denizli, ''İkinci yarının başlarında bulduğumuz golle rahatladık. Golden sonra Beşiktaş olarak normal, tempolu ve baskılı futbolumuzu sahaya yansıtmaya çalıştık. Gaziantepspor deplasmanı her takım için zor bir deplasman. Böyle zor bir deplasmanı 3 puanla ve 3 golle geçmek ve ikinci yarıda ortaya koyduğumuz futbol adına sevindirici. Neticede bu bir maraton ve her hafta farklı takımlarla karşılaşacağız. Biz bu futbolumuzu oynadığımız sürece sorun yaşamayız ve yolumuza böyle devam ederiz'' dedi.



Denizli, orta alanda 3 veya 4 futbolcuyla ağırlıklı hücumu düşündüklerini, sayısal olarak dörtlü orta alan görüntüsünün ortaya çıkmış olabileceğini ifade ederek, ''Zorlu bir deplasmanda ikinci yarıdaki tempolu oyunu sürdürmek ve gelecek adına artı puanları devam ettirmek düşüncesi takımda her hafta var. Bazen ortaya koyduğunuz iyi futbolu puan olarak bulamıyorsunuz. Bundan sonra her hafta aynı oyunu oynayacak olan Beşiktaş, artılarıyla yoluna devam edecek'' diye konuştu.



BOBO'NUN VARLIĞI



Bobo tercihiyle ilgili bir soruyu yanıtlayan Denizli, ''Her uygulamadan yüzde yüz tatmin oldum diyemezsiniz. Bobo, olumlu olarak önemli pozisyonlarının içindeydi. Bazıları Bobo'nun varlığını gol atmak olarak değerlendirmek istiyor. Ama benim böyle bir düşüncem yok. Bobo'nun performansından memnunum. Gerçi bugün Bobo gol atamadı diye üzüldü ama ilk ve ikinci yarılarda önemli pozisyonların içindeydi. Bence önemli olan pozisyonun içinde olması ve verdiğim görevi yerine getirmesi. O da görevini yaptı'' dedi.



SAĞLAM: BEŞİKTAŞ’I TEBRİK EDİYORUM



Gaziantepspor Teknik Direktörü Nurullah Sağlam ise, ilk yarının son dakikalarında kaçırdıkları mutlak gol pozisyonu ve Beşiktaş'ın, ikinci yarının ilk dakikalarında köşe vuruşundan bulduğu golün maçın kırılma noktaları olduğunu söyledi.



Nurullah Sağlam, sahaya farklı bir anlayışla çıktıklarını, özellikle ilk devrede başarılı olduklarını, oyunun son dakikalarında Beto'nun ayağından kaçırdıkları net gol pozisyonunun maçın kırılma noktası olduğunu bildirdi.



Oyunun ikinci yarısına iyi başladıklarını, ancak köşe vuruşundan gelen golle 1-0 yenik duruma düştüklerini hatırlatan Sağlam, ''Rakip takımın oyuncuları bize oranla hava hakimiyetine sahip ve çok etkiliydi. Özellikle Beşiktaş, hava hakimiyetine çok hakim bir takım. Zaten öyle de bir gol yedik. Bundan sonra herşey Beşiktaş'ın istediği düzeye geldi ve oyun koptu. Biz de o andan itibaren yine pozisyonları değerlendiremedik ve bu sonuca razı olduk. Beşiktaş'ı tebrik ediyorum'' diye konuştu.



Sağlam, orta alanda bir sıkıntıları olmadığını, net gol pozisyonlarını değerlendiremediklerini, Beşiktaş'ın üstünlüğünü bulunduğunu, maç öncesinde bu tehlikeyi bilmelerine karşın önleyemediklerini kaydetti.



Taraftarların tepkisi hakkında da konuşan Sağlam, ''Ben, o taraftarların tepkisini kabul etmiyorum. Gerçek taraftarlar farklı bir yerde oturuyorlardı. Bu konuda da fazla konuşmak istemiyorum'' dedi.