Mustafa Denizli maç için ne dedi?





Zorlu Trabzonspor deplasmanından 3 puanla dönmeyi başaran Beşiktaş teknik direktörü maçtan sonra şunları söyledi...



“İster lig ister kupa olsun genelde oyunun hakimi olan bir ekip olmalıyız. Bu stratejiyi başlatıp bitirecek oyunculara da ihtiyacımız vardı. Zaman zaman kontrolü kaybettik, zaman zaman pozisyonlar bulduk, belki final paslarını iyi yapsak goller atabilirdik. Ama bunun yanında gol de yiyebilirdik. Ama neticede iki büyük takımın oynadığı bir maçta bu tür pozisyonların olması gayet doğaldır. güzel bir mücadele oldu.”



“Sivok ve Cisse olmadığı için mecburiyetten doğmadı 4’lü defans fikri. Trabzonspor’un 3 oyuncu ile hücum yaptığını herkes biliyor. 3’lü defansla mücadele edemezdik bu nedenle.”



“Ben maç sırasında golden önce berabere biterse diye düşüdğümüde ihtiyacımız olan 8 puandı, 8 puan bizi çıkartırdı. Ama şimdi baraj 9’a çıktı. Bu nedenle de önümüzde oynayacağımız 2 maç çok önemli. Ama bugün Hacettepe maçında izlediğimiz Trabzonspor’la, bugün izlediğimiz Trabzonspor arasında pozitif olarak oyuncuların kazanma ve oynama istediği çok fazlaydı.”



“Bizim kaybettiğimiz zaman bizim bunu tolare etme şansımız vardı. Trabzonspor’un ise kaybetmesi bu grupta şansını mucizelere bırakacaktı. Şimdi telafi edilecek maç sayısını 1’e indirdik”



“Trabzon’da çok güzel bir atmosfer vardı. Son yıllarda ben Trabzonspor taraftarını takımla bu kadar bütünleşmiş görmemiştim. İyi bir maçtı. Neticede iki önemli takımın mücadelesiydi. Son oynadığımız kadrolarda görev yapan 3 oyuncunun kadroda olmaması orta alanda sorun yatarabilirdi ama bunu telafi etmeyi başardık.”



“Trabzonspor içerideki maçlarının bir çoğuna baskılı başlıyor. Bunun ilk nedeni futbolcuların isteği, ikincisi ise taraftarın takımı bu yönde desteklemesi. Bugün biz ilk kez fizik olarak bir rakibin gerisinde kaldık. Fizik kondisyon değil ama söylediğim. Yani boy kilo olarak gerisindeydik. Ama fizik kondisyon zorluğu yaşamadık. İlk defa 3 futbolcum alışık olmadığı yerlerde görev yaptı. 90 dakika içinde defansif ve ofansif anlamda bu organizasyonu sağlamak zordu. Ama çok iyi mücadele ettiler bana göre.”



“Trabzonspor bu yarışın içinde olacak. Burada ve dışarıda taraftarı ile oynayan, kadrosu, yapısı, ligde olduğu yer belli. Her zaman yarışta olacaklardır.”

