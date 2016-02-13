"Mustafa Denizli "istifasını sundu, yönetim kabul etmedi"

Galatasaray Teknik Direktörü Mustafa Denizli ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.Denizli'nin UEFA'dan gelen mektup, istenilen sonuçların bir türlü alınamaması ve son olarak da Burak Yılmaz'ın gidişiyle beraber psikolojisinin bozulduğu, Akhisar maçı öncesi istifasını sunduğu ancak yönetim tarafından ikna edildiği öne sürüldü.

AMK Spor'da yer alan habere göre, tecrübeli hoca, Akhisar Belediyespor ile oynanan Ziraat Türkiye Kupası karşılaşması öncesi istifa etti ancak yönetim, Denizli'yi güç bela ikna etmeyi başardı.

Psikolojisi bozuldu

Yaklaşık 2.5 ay önce göreve başlayan Mustafa Denizli, Ziraat Türkiye Kupası’ndaki Akhisar maçı öncesinde istifa etti ancak bu kabul edilmedi. Karşılaşma sonrası psikolojisinin bozulduğunu ifade eden başarılı çalıştırıcıyı istifa sürecine iten olaylar zinciri ise UEFA’nın mektubu ile başladı.

Özbek devreye girdi

Sonrasında transferlerin rafa kaldırılmasıyla dolan bardak, alınan başarısız sonuçlar ve Burak Yılmaz’ın gidişiyle taştı. Akhisar maçı öncesinde yönetime istifasını sunan başarılı teknik adamı bu kararından, Başkan Dursun Özbek ve yöneticilerin çabaları vazgeçirdi. İşine hiçbir şekilde karışılmamasını isteyen Denizli, göreve devam etmeyi kabul etti. Raporu doğrultusunda da Futbol Direktörü Cenk Ergün, Florya’dan Türk Telekom Arena’ya çekildi.