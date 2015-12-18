T24 LogoT24 Logo
Spor

Mustafa Denizli: Galatasaray'da nokta atışı transferler olacak

Denizli, 2-1 kazandıkları Akhisar maçı sonrası konuştu

18 Aralık 2015 12:06

Galatasaray'ın teknik patronu Mustafa Denizli'den Sarı-Kırmızılı taraftarlara transfer işareti geldi. Denizli, "Galatasaray için nokta atış diye tabir edilecek, taraftarın ve oyuncuların psikolojilerini düzeltecek şeyler olacak" dedi.

Deneyimli hoca, kupada 2-1 kazandıkları Akhisar maçı sonrası şöyle konuştu:

"İlk yarıda daha farklı bitirebilirdik. Maçın genelinde daha istekli bir takım vardı. Bazı oyuncuları daha iyi değerlendirme fırsatı gördüm. Henüz 20. günüm burada. Bu maç temposu devam edecek. Cihat Hoca doğru söylemiş. Lig zaten sert mücadeleye sahne olan bir yer. Biz bu dönemi doğru şekilde kapatmak istiyoruz. Bu takımın her zamanki başarılarında takımın en büyük destekçisi taraftardı.

Biz dört bir yandan çalışıyoruz. Tahmin ediyorum 15-20 gün içerisinde düşündüklerimizi gerçekleştireceğiz. Vasatın üzerinde bir takımız. Hem genç hem de Galatasaray'ın geleceğini kurtaracak bir takım kuracağız. Galatasaray için nokta atış diye tabir edilecek, taraftarın ve oyuncuların psikolojilerini düzeltecek şeyler olacak."

ETİKETLER

mustafa denizligalatasarayteknik direktörtransferhaber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Oyuncu Halil Ergün'den Soylu'ya tepki:Yaşamı ve yaşatmayı seçen sanatçıların hedef...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

Hakan Şükür ABD'de Uber şoförü oldu ...

Şarkıcı Akon resmi olarak kendi şehrini kurdu; para birimi 'Akoin'...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24