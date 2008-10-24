Mustafa Denizli: Final paslarında zorlandık



Kendi sahasında Sivaspor'la 1-1 berabere kalarak bu sezon evinde ilk puanını kaybeden Beşiktaş'ta Teknik Direktör Mustafa Denizli, hücüm organizasyonlarında topu iyi kullanamadıklarını söyledi.



Beşiktaş Teknik Direktörü Mustafa Denizli, İstanbul'da taraftarlarının önündeki ilk maçında, Sivasspor karşısında sahadan galibiyetle ayrılmayı istediklerini, ancak bunu başaramadıklarını söyledi.



Mustafa Denizli, maç sonrasında düzenlediği basın toplantısında, ''Benim, taraftarlarımızın önündeki ilk maçımdı. 3 puanla çıkmak hepimizin arzusuydu ama ligin gerçekten çok mücadele eden ve özellikle ofansif gücü yüksek bir takımıyla oynadık. Sivasspor ile oynadığımız maç, bu sahada oynanacak en çetin ve mücadelesi en yüksek maç olacak'' diye konuştu.



Denizli, 90 dakikaya bakıldığında, takımının ortaya koyduğu mücadeleden tam anlamıyla memnun olmasa da iyiye doğru gittiklerini söyleyebileceğini ifade ederek, ''Final paslarında biraz zorlandık. Kanatlara gittiğimiz zaman topları etkili kullanamadık. Hedefe giderken zaman zaman bu tür puan kayıplarıyla karşılaşacağız'' dedi.



Sivasspor'a karşı daha önce İstanbul'da yaptıkları maçları yitirmenin de üzerlerinde bir baskı oluşturmuş olabileceğini ifade eden Denizli, hücum organizasyonlarında topu iyi kullanamadıklarından yakınarak, ''Hücum organizasyonlarında topu iyi kullanmamız lazım. Baskıyı kurarken, ilk yarıda önemli hatalarımız oldu. Takımda değişen şeyler var. 15 günde buna adapte olmak kolay değil. İbre artıya doğru gidiyor, bu bizim için önemli'' diye konuştu.



