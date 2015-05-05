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Spor

Mustafa Denizli: Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'ni garantiledi

Mustafa Denizli, şampiyonluk yarışıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu

05 Mayıs 2015 19:51

'Kehanetleriyle' ünlü spor adamı Mustafa Denizli, 32. haftada oynanacak Galatasaray-Beşiktaş derbisine atıfta bulunarak, "Lig tablosuna bakarsak Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ne gitmesi garanti gibi" yorumunu yaptı.

Mustafa Denizli, Galatasaray'ın deplasmanda Akhisar Belediyespor'u 2-0 yenerek zirve yarışını sürdürdüğü maçın ardından şampiyonluk yarışıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

 

'Son haftaya yarışta 2 takım kalır’

 

Şampiyonluk yarışında her şeyin değişebileceğini belirten tecrübeli spor adamı, "Gelecek hafta Beşiktaş ve Galatasaray içeride oynuyor. Bu maçları kazanamazlarsa zaten şampiyon olmasınlar. Bence 33. haftadan 34. haftaya 3 takım değil, 2 takım yarışta kalacak. İçerideki maçlarını kazanmanız gerek. 3 takım da 33. haftaya kadar puan kaybetmez. 33. haftadaki Galatasaray-Beşiktaş maçından her sonuç çıkabilir. Beşiktaş'ın da Galatasaray'ın da kazanması sürpriz olmaz" ifadelerini kullandı.

'Üç büyükler'in başında şampiyonluk yaşayan tek teknik direktör olan Mustafa Denizli, "5'te 5 yapma ihtimali Fenerbahçe'nin var. Diğer takımdam biri 5'te 5 yapamayacak. Bu tablo Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ne direk veya endirekt en yakın takım olduğunu gösteriyor. Eleme grubuna garanti gidecek gibi duruyor" şeklinde konuştu.

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