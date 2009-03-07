Mustafa Denizli : En zor maçımızdı

Beşiktaş Teknik Direktörü Mustafa Denizli, Hacettepe karşısında 3 puan aldıkları için mutlu olduklarını söyledi.



Mustafa Denizli, 3-2 kazandıkları Hacettepe maçı sonrasında düzenlediği basın toplantısında, 1 haftalık Ankara seyahatini iyi kapattıklarını belirterek, "İlk olarak hem kupa maçını hem lig maçını kazanmamız önemliydi. İkincisi de her türlü sonucun alındığı ligde yolumuza devam etmek için çok olumlu oynamasak da zaman zaman yeterli futbolu ortaya koyduk. Deplasmanda attığımız 3 gol önemli. Yediğimiz goller ise yapmamamız gereken hataları bize hatırlattı. Bizi bugün mutlu eden 3 puanın hanemize yazılmasıdır" diye konuştu.



Hacettepe Teknik Sorumlusu Ergün Penbe ise ilk 15 dakika dışında oyundan memnun olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:



"Son haftaların formda takımı Beşiktaş'a zor anlar yaşattık. Ancak rakibimiz büyük takım avantajını iyi kullandı ve 15 dakikada 2 gol buldu. Oyuncularımın sergilediği performanstan dolayı çok mutluyum. Bu hırsı ve mücadeleyi kalan haftalara yayarsak çok şeyler başarabiliriz. Bugün herşeyi yaptık ama galip gelemedik. "



Hacettepe Kulübü Başkanı Turgay Kalemci de iki takımın da güzel futbol sergilediğini belirterek, "Futbolumuz çok iyiydi. Durumumuz itibariyle 3 puan almamız gereken bir maçtı ama olmadı. Şanslı olan taraf kazandı" dedi.

