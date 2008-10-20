Mustafa Denizli: Doğru yoldayız



Beşiktaş Teknik Direktörü Mustafa Denizli, 3-1 kazandıkları Gençlerbirliği maçı sonrası, "Beşiktaş doğru yoldadır ve başarı getirecek kadroya da sahiptir" dedi.





Beşiktaş Teknik Direktörü Mustafa Denizli Gençlerbirliği karşısında alınan 3 puanının önemine değinerek, ''Bütün başlangıçlar heyecanlı ve zordur'' dedi.



Denizli, 3-1 yendikleri maç sonrasında düzenlediği basın toplantısında, yeni maratona özellikle Ankara'da Gençlerbirliği ile başlamanın daha da zor olduğunu vurgulayarak, ''Çünkü Gençlerbirliği uzun yıllardır bu ligde yer alıyor ve tecrübeli bir takım. Bu takımla özellikle deplasmanda oynamak işimizi zorlaştırdı. Bizim açımızdan maçın başka bir zorluğu da az zamanımızın olmasıydı. Bu kadar sürede büyük değişiklikler yapamazdık, biz de detaylarda değişiklikler yapabildik. Özellikle oyunun belirgin dönemlerinde top kayıpları, daha fazla gol atmamızı engelledi. Her geçen hafta daha iyiye giderek, oyunumuzun üzerine ekleyerek yolumuzu çizmeliyiz. Beşiktaş doğru yoldadır ve başarı getirecek kadroya da sahiptir. Ankara deplasmanında 3 golle 3 puan önemli. Bu 3 puan, yeni başlamamız nedeniyle daha da önemli'' şeklinde konuştu.



Gençlerbirliği Teknik Direktörü Mesut Bakkal ise, maçın başında yedikleri goller nedeniyle, oyuncularının moral motivasyonunun düştüğünü söyledi.



Bakkal, ilk dakikalarda yedikleri gollerle şok olduklarını belirterek, ''20 dakikadan sonra oyunu dengeledik. Maçın başında yediğimiz goller nedeniyle oyuncularımın moral motivasyonu düştü. Oyuncularımı, 2. yarıda ortaya koydukları mücadele nedeniyle kutluyorum. Oyunu dengeledikten sonra biz de gol bulabilirdik ama olmadı'' diye konuştu

