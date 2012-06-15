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Spor

Mustafa Denizli Beşiktaş'ın teklifini neden reddetti?

Tecrübeli Teknik Direktör Mustafa Denizli, Beşiktaş'ın teklifini reddetti

15 Haziran 2012 21:07

Beşiktaş yönetiminin teknik direktör arayışları sürerken, Mustafa Denizli ile olan görüşmeler netlik kazandı. Tecrübeli teknik direktör Beşiktaş'ın teklifini reddetti.

Teknik direktör arayışlarını sürdüren Beşiktaş'ta, kadro konusunda sorduğu sorulara net bir yanıt alamayan ve kendisine yapılan teklifi kabul etmeyen Mustafa Denizli dosyası kapandı.
 
Siyah-Beyazlı yönetimle yaptığı son görüşmede Mustafa Denizli kendi alacağı para konusunu gündeme getirmezken, yönetimin gönderilecek futbolcular konusunda net bir tavır sergilememesi Mustafa Denizli'yi geri adım atmak zorunda bıraktı.
 
Yönetimle yapılan görüşmede Mustafa Denizli'nin, "Seneye nasıl bir kadroyla sahaya çıkacağız. kimler kalacak, kimler gidecek" sorusunu gündeme getirdiği, siyah-beyazlı yönetimin ise yanıt olarak, "Görüşmelerimiz sürüyor. Kadroda daralmaya gideceğiz ama kimin kalacağı belli değil" ifadesini kullanması pazarlıkların tıkanma noktasına getirdi.
 
Teknik direktör Mustafa Denizli'nin yönetime, "seneye çalıştıracağım kadroyu bilmeden çalışmam zor. ben bu şartlar altında teklifinizi kabul edemem" yanıtını verdiği bildirildi.
 
Beşiktaş'ta Mustafa Denizli isme tamamen rafa kaldırılırken, yönetime hiçbir şart öne sürmeyen Samet Aybaba ismi ön plana çıktı.
 

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