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Spor

Mustafa Denizli: Başbakan ailemden birinin hayatını kurtardı

Mustafa Denizli, Çaykur Rizespor'a gitmesinin sebebinin 'insani borç' olduğunu açıkladı

14 Kasım 2013 23:07

CNN Türk'te yayımlanan Aykırı Sorular'da Enver Aysever'in sorularını yanıtlayan Mustafa Denizli, Çaykur Rizespor'a gitmenin kendi kararı olduğunu; Başbakan Recep Tayyip Erdoğan istediği için değil, Başbakan'a insani borcu olduğu için gittiğini söyledi.

Denizli, Çaykur Rizespor'a gitme sebebini, "Başbakan ailemden birinin hayatının kurtulmasına vesile oldu, onun için Çaykur Rizespor'a geçtim" sözleriyle açıkladı.
 

'Futbol sosyalizme dayanır'

 
Denizli, "sosyalist bir takım kuracağım" diyen Beşiktaş Teknik Direktörü Bilic'e hak verdiğini söyleyerek, "Futbolun özünde ve doğasında sosyalizm vardır. Futbol paylaşım demektir zaten" dedi.

 

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