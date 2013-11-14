Mustafa Denizli: Başbakan ailemden birinin hayatını kurtardı

CNN Türk'te yayımlanan Aykırı Sorular'da Enver Aysever'in sorularını yanıtlayan Mustafa Denizli, Çaykur Rizespor'a gitmenin kendi kararı olduğunu; Başbakan Recep Tayyip Erdoğan istediği için değil, Başbakan'a insani borcu olduğu için gittiğini söyledi.

Denizli, Çaykur Rizespor'a gitme sebebini, "Başbakan ailemden birinin hayatının kurtulmasına vesile oldu, onun için Çaykur Rizespor'a geçtim" sözleriyle açıkladı.

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