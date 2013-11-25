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Spor

Mustafa Denizli Azerbaycan'a gidiyor

Deneyimli teknik direktör Mustafa Denizli, Azerbaycan ekibi Hazar Lenkeran'la prensipte anlaştı

25 Kasım 2013 18:04

Deneyimli teknik direktör Mustafa Denizli, Azerbaycan Premier Ligi takımlarından Hazar Lenkeran'la anlaşmak üzere.

Basına açıklama yapan Azeri ekibinin Başkanı Mais Mensimov, istifa eden John Benjamin Toshack’tan boşalan teknik direktörlük koltuğu için Mustafa Denizli ile el sıkıştıklarını söyledi.  Henüz resmi anlaşmanın imzalanmadığını belirten Mensimov, taraflar arasındaki hemen her türlü pürüzün giderildiğini, Denizli'nin özel bir uçakla takımın tesislerini incelemek ve son kararını vermek için bugün Azerbaycan'a geleceğini söyledi.

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