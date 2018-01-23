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Spor

Mustafa Cengiz'in isteği sonrasında ilk istifa geldi

Galatasaray'ın yeni başkanı, ilk icraatını yaptı

23 Ocak 2018 20:49

Galatasaray'da geçen hafta Sportif A.Ş'nin başına getirilen Serdar Güzelaydın, istifa etti.

Galatasaray camiasının önünü açmak için istifa çağrısı yaptığını söyleyen Mustafa Cengiz, "Bana yaklaşım üzerimdeki sorumluluk beni ürkütmüyor. Biz Galatasaray'ı, Galatasaraylılar bizi çok iyi tanır. Bu ilgi ve sevgi daha çok çalışmaya, mücadele etmeye, daha çok sorumluluğa itiyor. Bugünden itibaren Sportif A.Ş'de görev yapan yöneticilerimizin istifa etmelerini rica ediyorum. Bizim ve camianın önlerini açmaları gerekiyor" dedi.

Çıkan haberlere gönderme yapan Mustafa Cengiz, "Gomis'in kalçasına para sıkıştı ve sakatlandı. Espri yapıyorum tabii. İki mevkide eksiğimiz var. Eksiğimizi tamamlayamazsak da aslan gibi devam ederiz" ifadelerini kullandı.

Mustafa Cengiz'in açıklamalarından satır başları şöyle;

Kayseri maçında kulübeye baktım ve biribirine sarılan insanlar gördüm. İşte biz Galatasaray'da bunu arıyoruz. Fatih hocanın, Hasan Şaş'ın, Ümit Davala'nın, Taffarel'in her atılan golde bir araya geldiğini gördük.

Ayrıca Mustafa Cengiz ilk icraat olarak 23 gündür parasını alamayan kulüp personelinin parasını yatırdı.

(CNN Turk Spor)

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