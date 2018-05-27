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Spor

Mustafa Cengiz'e tebrik telefonları

Serhan TÜRK - İSTANBUL / DHA Başbakan Binali Yıldırım, Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'i dün akşam seçim sonrası telefonla arayarak tebrik etti

27 Mayıs 2018 20:26

Serhan TÜRK - İSTANBUL / DHA

Başbakan Binali Yıldırım, Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz\'i dün akşam seçim sonrası telefonla arayarak tebrik etti.
Binali Yıldırım, Mustafa Cengiz\'e, \"Hem size hem de Galatasaray\'a Avrupa yolunda başarılar dilerim\" dedi.
Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce de Mustafa Cengiz\'i telefon ile arayarak seçim sonucundan dolayı tebrik etti. İnce, Galatasaray\'a da yeni dönemde başarılar diledi.
MHP Genel Başkan Yardımcısı Celal Adan ise Mustafa Cengiz\'i telefon ile arayarak tebriklerini iletti.

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