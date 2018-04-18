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Spor

Mustafa Cengiz'den yarı final öncesi destek

İSTANBUL,(DHA) -  Galatasaray,  Ziraat Türkiye Kupası (ZTK) yarı final rövanşında Teleset Mobilya Akhisarspor ile oynayacağı maç öncesindeki son çalışmasını bu akşam gerçekleştirdi

18 Nisan 2018 00:05

İSTANBUL,(DHA) - 

Galatasaray,  Ziraat Türkiye Kupası (ZTK) yarı final rövanşında Teleset Mobilya Akhisarspor ile oynayacağı maç öncesindeki son çalışmasını bu akşam gerçekleştirdi.
Florya Metin Oktay Tesisleri\'nde teknik direktör Fatih Terim yönetimindeki antrenmana koordinasyon ve sürat çalışmasıyla başlandı. Daha sonra gruplar halinde beşe iki dar alan oyunu oynandı. Ana bölümde ise sınırlı alanda taktik oyun gerçekleştirildi. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.
Galatasaray, Akhisarspor karşılaşmasının hazırlıklarını tamamlayarak yarın akşam saat 20.30\'da başlayacak mücadele için Florya Metin Oktay Tesisleri\'nde kampa girdi.
BAŞKAN MUSTAFA CENGİZ\'DEN YARI FİNAL MAÇI ÖNCESİ DESTEK
Teleset Mobilya Akhisarspor ile oynanacak karşılaşma öncesi yapılan son antrenmanı Başkan Mustafa Cengiz ile birlikte Sportif A.Ş. Başkan Vekili Abdurrahim Albayrak da takip etti. Sarı-lacivertli futbolcular ile kısa süre konuşma yapan Mustafa Cengiz, teknik direktör Fatih Terim ile de sohbet etti ve kendisine başarılar diledi.

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