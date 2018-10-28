Mustafa Cengiz'den CAS açıklaması: Çok sağlıklı ve düzgün gidiyoruz

Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında deplasmanda Evkur Yeni Malatyaspor'a konuk olacak olan Galatasaray'da başkan Mustafa Cengiz, Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi'ne (CAS) yaptıkları başvuruyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Bir gazetecinin "CAS'ta gelişmeler nedir, ne zaman sonuçlanacak?" sorusu üzerine Cengiz, çok sağlıklı ve düzgün bir süreç geçirdiklerini belirterek şunları söyledi:

"Biz giriş belgesini aldığımız Haziran 11-15 ve Haziran 26'dan beri neredeyse her gün UEFA ile günlük en az 1-2 saat yazışma ve güncelleme içindeyiz bilgilerimizi. UEFA çok sağlıklı bir kurum. Özellikle son dönem yönetimi için bunu rahatlıkla söyleyebilirim. Biz CAS'a çok bilinçli bir şekilde gittik ve CAS'ta bifulkartisyon yani ikiye ayırma çatallaştırma gibi bir sisteme başvurduk ve umarım birinci olasılık ise çok kısa bir zamanda netice elde elde etmek. Yoksa doğan süreç içerisinde bırakmayı düşünüyoruz. Şunu söyleyeyim; insanlar kasmasın"

Cengiz, aleyhte haberlerin yapıldığını belirterek, "Lütfen söylediklerim tam anlaşılsın. Çok üzüntüyle izliyorum. Saklı gizli hiçbir şey yok, gerek CAS'ta gerek UEFA'da. Doğru ve dimdik çalışıyoruz. Biz zaten şeffaf çalışıyoruz" diye konuştu.

Yeniden incelenme istendiğini ve bu incelemenin yapıldığını aktaran Cengiz, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Dünyanın en değerli bağımsız değerlendirme kuruluşu bizi izliyor ve denetliyor. Buna gerek yok, bizi yeniden yormayın diyoruz. CAS'ı biz kaybetsek bile ne olacak, yeniden incelenecek. Nedir yeniden incelenme, yeniden yorulmak. Biz zaten Haziran'ın 11'inden beri her gün, her saat uğraşıyoruz. Öyle kolay değil. Şampiyonlar Ligi'ne, 100 milyonlarca liranın döndüğü bir gelire sıradan, rastgele bir hitabetle gidemezsiniz. Kişisel ilişkilerle gidemezsiniz. Dünyanın gözü sizin üzerinizde. Bu açıdan lütfen, taraftarımız rahat olsun, Türkiye'de futbolu sevenler de rahat olsun. İnşallah her şey hayırlı olacak Galatasaray için"