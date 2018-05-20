Mustafa Cengiz: Verdiğimiz kutsal bir mücadeleydi

Maçın ardından İzmir'de açıklamalarda bulunan Mustafa Cengiz zorlu bir süreci mutlulukla noktaladıklarını vurguladı. "Bu sezonun cefasını Galatasaray taraftarı, futbolcular ve Teknik ekip çekmiştir. Sahne asıl aktörlerindir. Verdiğimiz kutsal bir mücadeleydi. Bu şampiyonluğu Avrupa'daki başarılarla taçlandıracağız. Galatasaray'ın asli hedefi her zaman Avrupa'da başarıdır. En az sekiz takımımız Avrupa kupalarında zirveye oynasın istiyoruz. Türk futbolu geliştikçe Galatasaray da gelişecektir." dedi