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Spor

Mustafa Cengiz: Verdiğimiz kutsal bir mücadeleydi

Göreve geldiği ilk sezonda şampiyonluğu yakalayan Galatasaray Başkanı Avrupa hedefinden bahsetti

20 Mayıs 2018 00:21

Maçın ardından İzmir'de açıklamalarda bulunan Mustafa Cengiz zorlu bir süreci mutlulukla noktaladıklarını vurguladı. "Bu sezonun cefasını Galatasaray taraftarı, futbolcular ve Teknik ekip çekmiştir. Sahne asıl aktörlerindir. Verdiğimiz kutsal bir mücadeleydi. Bu şampiyonluğu Avrupa'daki başarılarla taçlandıracağız. Galatasaray'ın asli hedefi her zaman Avrupa'da başarıdır. En az sekiz takımımız Avrupa kupalarında zirveye oynasın istiyoruz. Türk futbolu geliştikçe Galatasaray da gelişecektir." dedi

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