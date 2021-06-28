Mustafa Cengiz ve yönetimi için Disiplin Kurulu yolu göründü!

Galatasaray'da eski başkan Mustafa Cengiz ve yönetiminin tüzüğe aykırı olduğu iddia edilen davranışları Disiplin Kurulu'na taşınacak. Eski yönetimin Disiplin Kurulu'na gitme nedeni ise, seçimlerin usulsüz biçimde ertelenmesi.

Mustafa Cengiz ve yönetiminin Galatasaray'ın 22-29 Mayıs'taki seçimi 5 Mayıs'ta iptal etmesinin tüzüğe aykırı olduğunu belirten üyeler kararda imzası bulunan yöneticiler için disiplin kuruluna başvuracak.



29 Mayıs'taki seçimin yönetim kararıyla ileriye taşınmasını, Galatasaray'ın tüzüğündeki 109. maddedeki "Üyelikten çıkarma yaptırımı gerektiren eylemler" arasında olduğunu düşünen üyeler, Disiplin Kurulu'na gönderilmek üzere bir dilekçe hazırladı. İsteyen üyeler bu dilekçeyi imzalayarak kurula sunacak.

Yönetim 5 Mayıs 2021'de başkan adayının Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu, Disiplin Kurulu ve Sicil Kurulu listelerini 7 Mayıs saat 18.00'e kadar Divan Kurulu Başkanlığına teslim etme zorunluluğu olduğunu belirtmişti.



Bu tarihin tam kapanma dönemine denk geldiği ifade edilmiş ve seçimin pandemi koşullarının imkân vereceği en yakın tarihte gerçekleştirilmek üzere iptaline karar vermişti.