Mustafa Cengiz: UEFA'dan ters bir durum geleceğine inanmıyorum

Galatasaray'da başkan Mustafa Cengiz ve başkan yardımcısı Abdurrahim Albayrak Türk Telekom Stadı'nda açıklamalarda bulundu. Mustafa Cengiz, Trezeguet, N'diaye ve gündemde olan diğer transfer sorularını cevaplandırdı. Ayrıca Abdurrahim Albayrak Tarık Çamdal, Eray İşcan'ın sözleşmeleriyle ilgili konulara açıklık getirdi. Cengiz UEFA'dan gelebilecek ceza ile ilgili ise "UEFA'dan ters bir durum geleceğini inanmıyorum" şeklinde konuştu.

İşte Mustafa Cengiz'in açıklamaları

Biz enkaz falan almadık. Bir önceki yönetimin suçu değil bu, bir öncekinin de değil. Bu bir dizi film. 5 buçuk ayda 588 milyon TL hasılat elde ettik. 10 bin lira zarar ettik. İnşallah onu da düzelteceğiz.



1 Milyar lira borç alacak farkımız var. 200 milyon dolar borcumuz var. Amatör şubelere son 9 yılda harcadığımız para 200 milyon dolar. Sakın şunu algılamayın. Olimpik dallardaki faaliyetlerimizi terk etmeyeceğiz. Ama doğru harcama için elimizden geleni yapacağız.



Basketbolla ilgili çok üzücü söylemler gördük. Sosyal medyada birçok şey izliyoruz. Sosyal medya çok değer verdiğimiz bir medya türü, yazılı ve görsel medyayla birlikte. Hakaret ve küfür içermeyen her eleştiriye açığız, bunlar bizi mutlu eder.



Basketbolda 34 milyon lira borcumuz vardı. Bugün itibari ile borcumuzu 22 milyon liraya indirdik. 12 milyon ödeme yaptık. 6 yabancı transfer edilmiş ama erkek basketbolda 9. olmuşuz.

"Oktay Mahmudi indirim yapmak istemedi"

"Oktay Mahmudi hocamızla oturduk konuştuk. Açık ve net olarak hocaya lütfen bizimle devam ediniz ama mali olarak iyi durumda olmadığımızı söyledik. 1.2 milyon dolar yıllık hocamızın alacağı var. Kendisinden indirim istedik. Sevgili hocamız 'Hayır, ben elimden geleni yaptım, Galatasaraylı değilim, indirim için nedenim yok' dedi. Ünal Aysal bizim değerli bir başkanımız. Kendisi bize sponsorluk vaadinde bulunmadı. Siz başkan seçilirseniz, Basketbol A.Ş'yi kurarsanız olası giderleri karşılarım dedi. Sponsor Amazon'da bir kabile değil ki ben gidip bulayım. Galatasaray bir dünya markasıdır. Sponsor olmak isteyen zaten gelir. Biz de Bayern Münih gibi devam edelim, basketbolda da rakibimiz gibi gidelim isteriz. Ama ne kadar ekmek, o kadar köfte."

Donk'un zam yapılan sözleşmesi...

UEFA ile yaptığımız Finansal Fair Play anlaşmamızdan ötürü satmadan oyuncu almamız mümkün değil. 21 kişilik oyuncu listesine ancak oyuncu satarak alabiliyoruz. FFP anlaşması gereği 'Gelir-Gider' dengesini tutturmak zorundayız.



Donk'a gelince son 6 ayı düşünün. Öncesinde ben de çok kızıyordum ona. Şu an siz sadece kiralık veya bonservisi elinde oyuncu alabiliyorsunuz. Şu an böyle bir oyuncuya 2 milyon dolar ödeyebilirsiniz, piyasası bu. Menajerlik ücretini de yıllık maaşa ekledi.



Donk şampiyonluk primi de aldı, her futbolcu aldı. Sadece şampiyonluğa ödediğimiz prim 3.5 milyon Euro Ödedik. Kulüplere ödedik, Dinamo Kiev, Manchester City... Sayın kaç tane transfer ettiysek son dönemde.



Donk'un bonservisine 2 dedim, siz 1 deyin. Arap ülkesi Emre Çolak'a 4 milyon Euro verdi. Donk bunlara gitmedi. Son dönem bizi de şaşırttı, ölümüne oynadı, sakatlığını da bahane etmedi. Bizden imza parası istemedi. Bugün imza parası versek bunu tartışırdık sizinle.

UEFA açıklaması

Ocak ayına kadar her yerde men cezası alacağımız söyleniyordu. UEFA'ya 4 sayfalık yazı gönderdik. Ancak bu süreci çok iyi değerlendirdik. Ne söylediysek en iyi hale getirdik. UEFA bize saygı duydu. Tarihinde ilk kez bir kulüp ile ikinci kez yapılandırma anlaşması yaptı. 12 Haziran'da Avrupa'ya katılım belgesi aldım. 14 Haziran'da yapılandırma anlaşması yaptık. UEFA'dan ters bir durum geleceğini düşünmüyorum.

Cavanda ve Nagatomo transferi

Biz Cavanda'yı 2.4 milyon euro'ya sattık. Milli problem olmuştu bu oyuncu artık. Nagatomo transferini 5.5 milyondan 2.8'e indirdik. Biz bir çingene pazarlığı daha yaptık ve 2.5 milyon euro'ya bitirdik.

N'Diaye ve Trezeguet açıklaması

"Trezeguet için takas ya da kiralık formülü üzerinde duruyoruz. Biz dengemizi sarsmayacak bir oyuncu alma peşindeyiz. Bizim takas veya kiralık formüllerimiz var. Bu şartlara uygun olmalı. N'diaye 3.5 milyon Euro'ya İngiltere'de oynuyor. Biz şuan kazandığı parayı ödeyemeyiz."