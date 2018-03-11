Mustafa Cengiz: UEFA'dan Fenerbahçe ve Beşiktaş için de yardım istedim

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, geçtiğimiz günlerde UEFA'ya sarı-kırmızılı kulübün mali savunmasını verdi

Cengiz, CNN Türk'te yayınlanan Hakan Çelik ile Hafta Sonu programına katıldı. Sarı Kırmızılı kulübün başkanı, UEFA'yla yapılan görüşmeler hakkında çok çarpıcı açıklamalar yaptı. Cengiz UEFA'dan Fenerbahçe ve Beşiktaş için de yardım istediğini anlattı.

UEFA’dan Beşiktaş ve Fenerbahçe için de yardım istediğini ve Türkiye’ye destek olmalarını talep ettiğini söyleyen Cengiz, Türk futbolunun çok ciddi bir sınavdan geçtiğini kaydederek şunları söyledi:

“UEFA’ya yaptığımız sunumda çok sert sorular geldi. Birinci ağır soru, ‘Siz bize vaatlerde bulundunuz, 5 kat daha fazla yükle geldiniz. Yine vaatlerde mi bulunacaksınız?’ oldu. Biz 30 sayfalık sunum yaptık, bizden önceki yönetimin yaptığı sunum 1 sayfalık.

"Ben bir Mesih, bir kurtarıcı değilim"

Dursun Özbek yönetimine tepki gösteren Cengiz, sözlerine şöyle devam etti:

"Eski yönetim, UEFA’ya verdiği sözleri tutmamış. Zarar etmeyeceğim deyip, 500 milyon TL zarar etmiş. Taraftarlar kötü gidişi mali kötü gidişe bağladı. Ben aslında bir tepkinin ürünüyüm. Ben bir Mesih bir kurtarıcı değilim. Ben bir insanım. Sağlıklı ve iyi bir Galatasaraylıyım. Bizi atfedilen görev yükümüzü artıyor. Her maçta üzerimdeki yük artıyor. Bana gösterilen maçlardaki sevgi üzerimdeki yükü artırıyor."

UEFA'nın, 'YellowFriday' kampanyasından etkilendiğini dile getiren Cengiz, çok yakından takip edildiklerini söyledi ve ekledi:

"Biz, insanların kafasını bulandırıp şark kurnazlığı yapmayız. Realite ortada. UEFA attığımız her adımı yakından izliyor. Örneğin YellowFriday, UEFA’nın bile dikkatini çekti. Etkilendiler. Toplumu bir araya getiren en güçlü şeylerde biri futboldur. Futbol bu ülkenin sosyal çimentosudur. Ben iki takım taraftarının iç içe maç izlediği dönemde büyüdüm. Sonra araya bir sıra polis girdi. Benim zamanımda en ağır söz ‘hakeme gözlüktü’ en ağır itham buydu.

Mustafa Cengiz, tüm Türkiye'nin imajı için Beşiktaş ve Fenerbahçe adına da yardım istediğini söyledi.

"Taraftarlar arasında da gerginlik var. Bunun sona ermesi gerekiyor. UEFA’ya savunma yaparken Türkiye’ye destek olmalarını söyledik. Devlet de yardımcı olacak. Bir sınavdan geçiyoruz. Türkiye Galatasaray ile yatıp, Galatasaray ile kalkıyoruz demedik, futbol ile yatıp kalkıyor dedik. UEFA’dan Beşiktaş ve Fenerbahçe için de yardım istedim. Rakiplerimiz için de yardım istedim. Bana ihtiyaçları yok, kendi camialarında da isimler var. Ancak ben orada Türkiye’nin imajı için bulundum.”

"Enkaz edebiyatı yapmıyorum"

Cengiz, enkaz edebiyatı yaptığına yönelik eleştirilere ise çok net bir yanıt verdi. Gecikmiş ve ötelenmiş tüm borçları kapattıklarını söyleyen Galatasaray Başkanı, “Ben savaşçı bir insanım. Kesinlikle enkaz edebiyatı yapmıyorum. Bu, bana aykırı ama 1 saat sonra neyle karşılaşacağımı bilmiyorum. Sorunlar o kadar birikmiş ki önünüze çıkanları hemen çözmek zorundasınız.”

"Teknik kadromuz ne derse o olur"

Hiçbir şeyin eskisi gibi olmaması için çalışıyoruz. Teknik kadromuz ne derse odur. Harcama ve transferi yapacak olan bizleriz. Teknik kadronun görüşünü alırız. Gomis karakterli bir futbolcu. Karakter çok önemli. Rakibine saygılı, terinin son damlasına kadar mücadele eden oyuncular isteriz. Fair içinde adili barındırıyor. Kavram dürüst olmak. Dürüstlük nedir; rakibi aldatmamak, seyirciyi aldatmamak, hakemi aldatmamak. Futbolda her alanda dürüstlük gerekiyor.

"Fatih Hoca, Florya'yı tertemiz hale getirdi"

Fatih hoca gecesini gündüzünü G.Saray’a adadı. Florya’yı tertemiz hale getirdi. Aslan yatağından belli olur. Futbolcular arasında kopukluğu giderdi. Futbolculara maalesef geciken ödemeler var. Bunu kapatmaya çalışıyoruz. Hem futbolculara hem kulüplere ödemeler var. Enkaz edebiyatı yapmam.”