Mustafa Cengiz'den Terim'e: Ayrı fikirlerdeysek, ayrı yollara gitmemiz gerek

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Teknik Direktör Fatih Terim'in transferini istediği Arda Turan'ın gündemlerinde olmadığını söyledi.

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz şunları söyledi: "28 Aralık Antalyaspor maçından bu yana, en az her maç sonrası bir eski ve bize hizmet etmiş Galatasaraylı bir kardeşimiz hakkında oluşan polemikler, iddialar üzerine, camiamızın taraftar kitlesinin, bir ayrışma, birbirine ötekileşme, yanlış bilgilenme, yanlış bilgilendirme olgusunu gördüğümüz için bu toplantıyı, camiamızın kenetlenmesi,şampiyonluk yürüyüşlerini için yaptık. Tek nedeni bu.

Değerli arkadaşlar, bir konuyu, bu 4 söylemden bu yana, sayın teknik direktörümüzün bu söyleminden bu yana, sizlere sadece şunu söyledim; bu futbolcu gündemimizde yok ve bize intikal eden resmi bir şey de yok.

Değerli arkadaşlar, bizim 2 yıldan bu yana, bizde transfer şöyle yapılır. Transfer eğer bu kardeşimiz gibi bilinen bir isim ise, sportif direktörlüğü gelir, incelenir veteknik direktörle ekibi de inceler ve sonra bu konu, onların üstündeki Abdürrahim Bey'e gider. UEFA FFP'ye uygun ise, bunu onaylar, ilgili departmana götürür ve işin finali bana gelir. Bizde transfer böyle yapılır.

Biz bugüne kada, 30'a yakın transfer yapmışız. UEFA limitlerini bugüne kadar aşmadık. Bize göre bu başarı öyküsü. Teknik kadronun bizden istediği hiçbir şeye hayır demedik. Arda kardeşimizin konusuna gelene kadar. Biz camianın aynası, camianın, yansımasıyız. Biz genel kurulun bize verdiği iradenin tezahürüyüz. Biz camia ve taraftar ne diyor, öncelikli olarak buna bakarız.

Bu kardeşimizle ilgili, bu süreç içinde gelmiş, şu an dahil herhangi bir şey yok. Ben, daha önceyi bilmiyorum. Sadece konuşarak, sosyal medya üzerinden gerçekçi olmayan, elinizde belge, bilgi olmadan bir futbolcu transferiyle ilk kez karşılaşıyorum. Bu karşılaşma için, sayınteknik direktörümüze, hem telefon hem de sözlü olarak gündemimizde yok dedim. Ve sevgili camiama, açık ve net olarak ifade ediyorum ki, bu kardeşimiz, transfer planlamamızda yok."

"Ayrı fikirlerdeysek, ayrı yollara gitmemiz gerek"

Mustafa Cengiz, Fatih Terim'in toplantıların basına sızdırıldığı konusunda ise, "Biz felsefe kulübü değiliz. Bir spor kulübüyüz. Başkanı var, teknik direktörleri, organları var. Karar yönetim kurulu tarafından alınır. Onun tarafından da yürütülür. Bir kere fikir ayrılığı olmaması lazım. Ayrı ayrı fikirlerdeysek, ayrı ayrı yollara gitmemiz gerek. Bununla ilgili, o sözcük, bizi çok yaraladı. Çünkü üzerinden, sayın teknik direktör, bunun Galatasaray'a yakışmadığını söyledi.

Benimle temas kuranlar var. Bu konu bana, o dediğim Antalyaspor maçından bu yana, biz daha önce de duyduk. Menajerleri hayırlı olsun diyor bize. Sayın teknik direktörümüz, konuşmalar yapmaya başladı. Kalbi bağlantıları olabilir. Buna saygı duyuyoruz. Giderken o yollamış. Gidişi de ani olmuştu. Arda Turan'ın gidişine hazırlıksız yakalandık. Ama yolu açık olsun dedik. Arda'yla onur duyduk. Mutlu olduk, bugün nasıl, Cengiz'le Merih'le mutlu olduysak, o gün de olduk. Sanki s400 kodlarını vermişiz gibi bilgi sızdırma lafları hoş olmadı. Ben böyle bir şey demekten hicap duyarım. Hangi mahrem bilgi verilmiş?"

"Arda idari ve sosyal olarak Galatasaray'a faydalı olamaz"

Mustafa Cengiz, Arda Turan transferine neden karşı olduğu yönündeki soruya ise, "Biz idari ve sosyal olarak bu arkadaşın, Galatasaray'a faydalı olacağını düşünmüyoruz."

Mustafa Cengiz toplantıya şu sözlerle devam etti: "Biz hocamızın istediği 30'a yakın futbolcu, 90 milyon Euro harcama sınırı içinde, bütün istenenleri yaptık. Ozan Kabak, 7.5 milyon Euro'ya İtalya'ya gidiyordu. Ben açıkça müdahale ettim. Neyse ki, temsilcisi Galatasaraylı bir kardeşimiz, gitmedi. Ve 11 milyon Euro'ya Galatasaray'a artı 4 milyon para kazandırdı. Bizim buna gereksinimimiz vardı.Şu anda da 20 milyon Euro'luk açığımız var, kapatmak istiyoruz.

"Fenerbahçe de limit kararından memnun değil"

Fenerbahçe de memnun değil limit artırımı kararından. Kuralların yıkılmak üzere aşındırılmasından rahatsızım. Rakip kulübümüze veya bize, ben istediğim zaman oynarım, bana ek olanaklar verin, şeklinde yorumlanmasına karşıyım.

Fatih Terim ne söylemişti?

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu maçında Çaykur Rizespor karşılaşması ardından Fatih Terim şunları söylemişti: Arda Turan’ın transferini istedim. Ancak bugün Galatasaray’ı yönetenler benimle beraber aynı fikirde olmadıklarını söyledi. Ben de bu iradeye saygı duyuyorum. Geçen gün Arda konusu için yönetim tarafından davet edildim.



Ben düşüncelerimi söyledim, Arda'ya şans vermemiz gerektiğini söyledim. Ancak yönetim bu fikirde değildi.



Ancak ben daha evime varmadan bu kararı bir gazeteciye vermişler. Ben yönetimle arasında sorun var dedirtmemek için çok çaba harcıyorum ama bazen çaba harcadığım için de hayal kırıklığı yaşıyorum."