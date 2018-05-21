Mustafa Cengiz röportajından başlıklar ve FOTOĞRAFLAR

\"Ateşten gömleği çıkartıp bahar gömleği giyeceğiz\"

\"Sportif açıdan hep mutluluk gömleği giyelim ama mali açıdan ateşten gömleği çıkartacağımıza inanıyorum\"

\"Ötelenmiş borç ve sorunları tek tek temizliyoruz\"

\"Galatasaray evini barkını sattı !..\" (Riva ve Florya\'yı kastederek)

\"Çok konvoylara katıldım, çok korna patlattım !..\"

\"Başkan olarak yaşadığım şampiyonluğu tarif edemem, resmedemem\"

\"Tünelin ucundaki ışığı görmüşler ki aday sayısı artmış, bugün benimle beraber 4 aday var\"

\"Hocamızı Wenger, Ferguson gibi düşünüyoruz. O\'nun kalıcı olmasını istiyoruz\"

\"İnşallah herkesin bir Fatih Terim\'i olur\"

\"Dursun Başkan gibi kaybetmek gibi bir endişem hiç yok\"

\"Biz gelmeseydik UEFA kesin men cezası verecekti\"

\"30 milyon euro borç taahüt etmişiz, 140 milyon euro borçlanmışız, aradaki fark 115 milyon euro\"