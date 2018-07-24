Mustafa Cengiz: Onyekuru'ya hanım bozuk attı

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, transfer çalışmaları hakkında bilgi verdi. Valencia maçında gol atan Onyekuru’nun gelişinin gizli olduğunu ifade eden Cengiz, “Karıma bile söylemedim. Abdurrahim de Fatih de söylemedi. Bu basın ile aramızdaki seviyenin aynı olduğunu gösterdi. Hanım bozuk attı ama bu işler böyle olur. Hocanın izleyip gelişimini takip ettiği bir oyuncuydu” ifadelerini kullandı.

'‘Terim’in hamlesi büyük’'

“Kampa 8 genç oyuncunun birden gelmesi bizi mutlu etti” diyen Cengiz, “Terim’in bu hamlesi çok büyük. Eğer gençler başarılı olursa hem biz kazanacağız hem de Türk futbolu. Mevcut kadrodaki futbolcuların mutlaka problemleri olacaktır. Hangi ailede problem yok? Her zaman söylediğim gibi, öncelik Galatasaray” açıklamasını yaptı.