Mustafa Cengiz: MHK maalesef fonksiyonunu bitirmiştir, Serdar Tatlı istifa etsin

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, gündemdeki konulara ilişkin GSTV'de açıklamalarda bulundu. Mustafa Cengiz, VAR ile ilgili kararlara tepki gösterirken "VAR konuşmaları neden yayınlanmıyor? VAR odasına telefon sokan var mı? Kısa mesaj atan var mı? Merak ediyorum" dedi. "Bu MHK'nın hakemlere söz geçireceğine de inanmıyorum" diyen Cengiz MHK Başkanı Serdar Tatlı'ya istifa çağrısı yaptı.

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz hakem hatalarıyla ilgili sert açıklama yaptı Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Serdar Tatlı'yı istifaya çağırdı. Cengiz, kulüp içinde kendisini eleştirenlere de tepki gösterdi.

Mustafa Cengiz'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Senaryonu biliyorum"

"Herkes tiyatroyu izliyor. Bu komedi. Önceden yazılmış ama bir yere doğru yazılmış gibi. Büyük takımlar gol attığında senaryoyu biliyorum artık. Bu yüzden maçın kalanını izlemiyorum. Rakip takımlar benim kardeşim, hiçbirine saygısızlık etmem. Bu camialara her zaman saygı duymak gerekir. Biz özellikle Türkiye'de renk için aşığız. İtalya'da bu kültür şehir devletlerinden gelişmiştir. Benim Fenerbahçeli kardeşim, Beşiktaşlı eniştem, yakın arkadaşlarım... Onlara hiçbir zaman düşmanlık duymadım, duymam da. Bir yöneticinin yaptığı hata, oyundan pul çalan bir karakteri ben arkadaşıma yüklemem. Camiama hiç yüklemem."

"Kurallara aykırı bir karar"

"Kerem'in pozisyonunda hakem çok kararlı. Ben gördüm ve penaltı diyor. 100 gramlık ters bir rüzgar bile, hafifçe dokunması bile bile sizi uçurur. Sen şimdi bunu nasıl görmezsin? Kerem üçkağıtçı bir çocuk da değil, kendini atmıyor. Bazıları var kendini atıyor. Ali Palabıyık net görüyor, kararını veriyor. Enteresan olan, kendini asıl hakem olarak gören Suat Arslanboğa, 'hayır' diyor. Ben burada Ali Palabıyık'a kızmam. Kurallara aykırı bir şekilde Suat Arslanboğa böyle bir karar verdi. Sen toplumsal gerginliğe neden olamazsın. Allah aşkına VAR'ın esiri olmayın. Toplum zaten pandemiden, maddi durumlardan dolayı gergin. Bir de siz germeyin. Haksız kararlar vermeyin."

"VAR odasına telefon sokan var mı?"

"Yedlin'in pozisyonunu sordum. Kasıtlı bir hareket yok, hareketin devamında Yedlin diğer ayağını uzatıyor dediler. Profesyonel bir futbolcunun gözü radar gibidir. Lens vuruyor ve Yedlin'in ayağını uzattığını görüyor. VAR konuşmaları neden yayınlanmıyor? VAR odasına telefon sokan var mı? Kısa mesaj atan var mı? Merak ediyorum. İrfan Can Kahveci'nin dün akşam yaptığı hareketi kimse görmedi. Ne orta hakem, ne yardımcı hakem, ne de VAR gördü!"

"MHK maalesef fonksiyonunu bitirmiştir"

"Benim ne MHK ne de TFF ile sorunum var. MHK görevini yapmıyor. Bununla ilgili bana görev vermeyeceklerse vermesinler. Serdar Tatlı'yı da biliyorum. Fanatik bir taraftar olduğunu da biliyorum. Rakip takımın taraftarı da olabilir. Ama kararları etkiliyorsa yazıklar olsun. Bu MHK'nın hakemlere söz geçireceğine de inanmıyorum. MHK maalesef fonksiyonunu bitirmiştir. Serdar Tatlı'ya yazın görevini sonlandırsın. Bunda iyi niyet aramam. Kötü niyet ararım. Kötülük ararım. Açık ve net. Bizim maçtan bile Falcao'yu attılar."

"Galatasaray'ın ayağa kalkması gerekiyor"

"Bizim önümüzde daha 7 maç ve 21 puan var. Şimdi onlar istedikleri kadar bazılarını yarışın içinde tutmaya çalışsınlar, ip yine Galatasaray'ın ellerinde. Yedlin sakatlandığında en az 10 futbolcumuz itiraz etmeliydi. Sahanın altını üstüne getirmemiz lazım. Biz oynamalıyız. Galatasaray'ın ayağa kalkması gerekiyor. Özellikle futbolcuların haysiyet ve şereflerini hatırlamaları gerekiyor. Ölümüne mücadele etmeleri gerekiyor. Futbolcularımız bunu neden yapmıyor? Adamın ipinde değil. Ben burada çıldırıyorum ama onlar profesyonelce bakıyorlar. Ben ölümüne buradayım. Ben bunu böyle görüyorum. Türk futbolcular nerede o zaman? Ben orada izlerken çıldırıyorum."

"Ölümüne mücadele edeceğim"

"Ölümüne mücadele edeceğim. Beni bir adım geri çekemezler. Yeter ki seçimler özgür bir ortamda yapılsın. Pandemiden dolayı çekilemiyorum, kayyum gelecek. Seçim yapamıyoruz."