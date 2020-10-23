Mustafa Cengiz: Galatasaray'a karşı kutsal bir savaş açıldı

Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, Galatasaray'a karşı kutsal bir savaş açıldığını söyledi. "Galatasaray'a karşı topyekün taarruz var. Salı günü anlatacağım" diyen Cengiz, "Ancak biz bu sezon 38. kupamızı alacağız. Taraftarlarımız emin olsun. Galatasaray, dünyanın en büyük sivil toplum ve futbol kulüplerinden biridir" ifadesini kullandı.

Cengiz'in açıklamalarından satır başları şöyle:

"Galatasaray'a karşı kutsal bir savaş açıldı. Salı günü anlatacağım. Bu savaşta Galatasaray'ı psikolojik olarak transfer yarışına soktular. Sanki ne kadar çok transfer yaparsanız ayrı bir kupa alacaksınız diye.

"Falcao zamanla açılacak. Türkiye'deki futbola, yorumlara da alışacak. İndirimde de sağ olsun tutar olarak en büyük indirimi o yaptı. Çok karakterli bir futbolcu. Falcao'ya yanlış bir şey söylemedim.

"Biz seçim yapmak istedik. Fakat Dernekler Masası'ndan bize gelen cevaba göre 1 Aralık'a kadar seçime gitme şansımız yok."