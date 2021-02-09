Mustafa Cengiz: Ali Koç’un sinkaflı laflar ettiğini söylediler, duymadım iyi ki de duymamışım; ben Antepliyim

Galatasaray'da ara transfer döneminde kadrosuna kattığı Onyekuru, Yedlin, Mostafa Mohamed, Halil Dervişoğlu ve Gedson Fernandes için imza töreni düzenlendi.

İmza töreninde Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz ve Galatasaray Başkan Yardımcısı Abdürrahim Albayrak yer aldı.

İlk olarak söz alan Mustafa Cengiz, "Allah utandırmasın, nokta transferler, fırsat transferler... Limitler içinde kalarak yaptığımız, hiçbiriyle çifte sözleşme yapmadan yaptığımız transferler. Hepsine çok teşekkür ederim. Avrupa'dan önemli teklifler olmasına rağmen bizi seçtiler. Limitler içinde kalarak, hiçbiri ile çifte sözleşme yapmadan gerçekleştirdiğimiz transferlere imza attık" dedi.

"İyi ki duymamışım, ben Antepliyim"

Maç sonu Galatasaraylı yöneticilerin yaşadığı sevinç sırasında locaya gelen Ali Koç'a tepki gösteren Cengiz, "Ali bey, 'Başkanım ayıp bu yapılanlar' dedi. Ali bey benim antipati duyduğum bir insan değildir, kendisi de iyi bir insandır ama orada bambaşka bir hale büründü. Herkese ayar verdi. Ben başkanlarının ve yönetiminin küfür ettiğini duymadım, öyle söylediler. Ali Koç’un sinkaflı laflar ettiğini söylediler, ben duymadım iyi ki de duymamışım; ben Antepliyim". Bunu tehdit anlamında söylemiyorum. İnşallah kendisi bir açıklama yapar...Gol yediğimizde kimlerin el şaklattığını çok iyi biliyorum. Fenerbahçe'yi yendiğimizde kimlerin üzüldüğünü çok iyi biliyorum. Hepsini açıklayacağım. Yönetim olarak haziran ayında biz olmayabiliriz. Büyük ihtimalle de öyle görünüyor" dedi.

Derbide stada seyirci alınması konusuna da değinen Cengiz, "Burada rakibimizi çok eleştirmek istemiyorum ama gerçekleri bilelim. 'Şifre 1907' deyip herkesi oraya sokmak hoş olmadı" ifadelerini kullandı.

Galatasaray'ı Amerika'da küçük bir çocukken tanıyordum

DeAndre Yedlin, Galatasaray'ı küçük yaşlardan itibaren bildiğini söyleyerek, "Galatasaray gibi büyük bir camiaya katıldığım için çok mutluyum. Fatih Hocama ve teknik heyete teşekkür ediyorum. Ben Amerika'da küçük bir çocukken bile Galatasaray'ı tanıyordum. Galatasaray gibi bir forma ile mücadele etmek benim için gurur verici" diye konuştu.

Henry Onyekuru, "Tekrar burada olmak, evime dönmek inanılmaz bir duygu. Yuvama geri döndüm. Ne zaman buraya gelsem, kendimi çok mutlu hissediyorum" ifadelerini kullandı.

"Fenerbahçe'den teklif aldım"

Mostafa Mohamed, "Bismillahirrahmanirrahim. Galatasaray'da kendimi ikinci ailemde gibi hissediyorum..." şeklinde konuştu.

Fenerbahçe'den teklif alıp almadığı sorulan Mohamed, "Geçen sezon Fenerbahçe'den teklif geldi ama Galatasaray'da olduğum için daha mutluyum" dedi.

Gedson Fernandes, "Umarım pandemi bir an önce biter ve Galatasaray taraftarı önünde oynayabilirim. Başkanımıza, yönetimimize, Fatih Terim'e, takım arkadaşlarıma çok teşekkür ederim. Geldiğim günden beri evimde gibiyim" diye belirtti.