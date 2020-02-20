Mustafa Cengiz'den "4 büyükler buluşması" teklifine yanıt verdi: Er meydanından kaçılmaz

Trabzonspor, Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) tarafından düzenlenecek başkanlar buluşmasına katılmayacaklarını açıkladı. Bordo-mavililer, futbolun sorunlarının tartışılacağı adresin Kulüpler Birliği olduğunu belirtti. Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz ise, "Er meydanından kaçılmaz, zevkle gelirim" dedi.

TSYD, Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor başkanlarını 26 Şubat Çarşamba günü Levent'teki TSYD Tesisleri'nde açık oturuma davet etti. TSYD'den yapılan açıklamada, "TSYD Levent Tesisleri’nde 26 Şubat 2020 Çarşamba günü saat 11.00'de Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor başkanlarının katılacağı bir açık oturum düzenlenecektir. Tarafsız bir ortamda ve moderatörlüğünü Türkiye Spor Yazarları Derneği Genel Başkanı Oğuz Tongsir'in yapacağı bu açık oturum bütün ulusal televizyonlar tarafından canlı olarak yayınlanacaktır" denildi.

"Adres Kulüpler Birliği"

TSYD'nin çağrısına yanıt veren Trabzonspor Kulübü, futbolun sorunlarının tartışılacağı adresin Kulüpler Birliği olduğunu belirtti.

Trabzonspor'dan yapılan açıklamada, "Türkiye Spor Yazarları Derneği'nin internet sitesinde dört kulüp başkanının canlı yayında bir araya geleceğine dair bir açıklama yayınlanmıştır. Bahse konu organizasyonla ilgili tarafımıza herhangi bir bilgilendirme yapılmamıştır. Futbolun sorunlarının tartışılacağı adresin Kulüpler Birliği olduğunu belirtirken, diğer kulüplerimizin dışarıda bırakılacağı herhangi bir organizasyonun içerisinde yer almayacağımızı kamuoyunun bilgisine sunarız" ifadelerine yer verildi.

"Er meydanından kaçılmaz"

TSYD'nin davetiyle ilgili açıklama yapan Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, "Er meydanından kaçılmaz, zevkle gelirim ama diğer kulüp başkanları uygun mu? Alternatif saatler vermek lazım. Saat ve tarih uygun olsun yeter. Sayın valimiz telefon etti. Ben kabul ettim. 4 büyük kulüp başkanı ve TFF Başkanı bir araya geleceğiz. Ben hemen evet dedim, ben kaçmam. Umarım onlar da kabul eder" ifadesini kullandı.