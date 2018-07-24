Mustafa Cengiz: Bizim sayemizde Milan ceza almadı

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, UEFA’nın G.Saray’la yaptığı anlaşmanın yeniden incelenmesi ile ilgili açıklamalarda bulundu. Başkan Cengiz, UEFA’nın anlaşmayı değiştirmeye yönelik bir karar almasının gündemde olmadığını belirtirken Avrupa’dan men cezası affedilen Milan’a da kendilerinin yardım ettiğini açıkladı.

“Milan başkanı beni aradı''

Sözcü'de yer alanCengiz, UEFA ile yaptıkları görüşmelerdeki başarılarının emsal olduğunun altını çizerken İtalyan kulübünün cezasının kalkmasının öncesinde yaşanan süreçle ilgili de şunları söyledi:

“Milan başkanı beni aradı, UEFA’ya yaptığımız savunmayı, sunduğumuz bilgileri ve nasıl bir yol izlediğimizi sordu. Biz de tüm açıklığı ile detayları anlattık, tecrübemizi onlarla paylaştık. Bu konuşmanın ardından Milan Başkanı, G.Saray’ı örnek göstererek CAS’a men cezaları ile ilgili itiraz edeceklerini söyledi.''

''Onların cezası da iptal edildi''

''Yani biz daha Milan bizi örnek göstererek itiraz etmeden bu durumu biliyorduk. Bu nedenle bizim için bilinmedik bir durum değil. Onların cezası da iptal edildi ve Avrupa Ligi’ne katılacaklar. Yani bizim başarımız Milan’ın da men cezasının kalkmasında etkili oldu.”

“260 bin Euro kazanacağız''

Galatasaray'ın hazırlık programına ilişkin olarak ta açıklamada bulunan Cengiz, şunları kaydetti:

“Hazırlık maçlarını davet üzerine ayarladık. Tunus’tan Club Africian (28 Temmuz TSİ 22.00) ve Yunanistan’dan AEK… Birinden 140 bin Euro, diğerinden 120 bin Euro alacağız. Masraflarımız da karşılanacak. O bölgede tanınırlığımızı arttıracağız.”