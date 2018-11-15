Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, bir kez daha PFDK'ya sevk edildi. Mustafa Cengiz daha önce 60 gün hak mahrumiyeti cezası almıştı.

Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salonu'nda gerçekleştirilen kasım ayı olağan divan kurulu toplantısında konuşan Cengiz, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından yöneticilere, teknik heyete ve futbolculara verilen cezalarla ilgili olarak, "Bu hukuksuzluk ya düzeltilir ya da federasyon görevden çekilir. Bu kadar açık ve net. Biz haksızlıkla yürüyemeyiz" açıklamasında bulunmuştu.

Konuya ilişkin açıklama şöyle:

"Hukuk Müşavirliği'nce 15.11.2018 tarihinde Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na yapılan sevk raporları aşağıda belirtilmiştir.

GALATASARAY A.Ş. Kulübü'nün 14.11.2018 tarihinde kulübün resmi internet sitesinden yapılan "sportmenliğe aykırı açıklamalar" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

GALATASARAY A.Ş. Kulübü Başkanı MUSTAFA CENGİZ'in 14.11.2018 tarihinde kulübün resmi internet sitesinden yapılan ve 14.11.2018 tarihinde Galatasaray Spor Kulübü Divan Kurulu toplantısında yaptığı "sportmenliğe aykırı açıklamaları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."