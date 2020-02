Mustafa Cengiz: "İmarı alamazsak ben sorumlu olmam"

\"Aysal ve Özbek aynı yetkileri aldı\"

\"Bu ada bizim namusumuz\"

\"Denk bütçe 1-2 yılda mümkün gözükmüyor\"

Olgucan KALKAN - Buse Nur ARSLANOĞLU - Doğanay YAVUZ / İSTANBUL,(DHA)

Galatasaray Spor Kulübü\'nün Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı başladı. Haliç Kongre Merkezi\'nde gerçekleştirilen genel kurulun açılış konuşmasını sarı-kırmızılı kulübün başkanı Mustafa Cengiz yaptı. Cengiz, genel kurulun hayırlı olmasını diledi. Sonrasında Olağanüstü Genel Kurulu yönetecek başkanlık seçimi yapıldı. İrfan Aktar ve Metin Aslan\'ın adaylığını koyduğu seçimde yapılan açık oylama sonucu Metin Aslan seçildi.

Gündemin çok yoğun olduğunu söyleyen Mustafa Cengiz, \"Bazı çevrelerce torba yasa gibi lanse edilen bir dizi yapılması gereken işlemler için bir Cumartesi tatilinizi camia için heba ediyorsunuz. Doğru gren yanlış gören herkes için teşekkür ederim. 4\'üncü maddede 10 adet yasal girişimlerimiz için gerekli düzenlemeler var. Siz bunu adına yetki, proje diyorsunuz. Üstüne de projeden fizibilite istiyorsunuz. Apartman yöneticiliği yapanlar bile bilir, Galatasaray Spor Kulübü bir dernektir. Dernekler yasalarına tabiidir. Biz göreve nasıl geldik, insanlar bir takım şeyleri unutmuşlar. Ben sadece hafızalarınızı tazeleyeceğim. O 10 madde nasıl birikti biliyor musunuz? Benim bir boş saniyem yok. Oturup bunları düzenliyoruz. Kalbi temiz olanların anlaması için tek tek açıklayacağım size bunları. Kalbi hırs, öfke, intikam dolu olanlar için bunları açıklamayacağım\" dedi.

\"İMARI ALAMAZSAK BEN SORUMLU OLMAM\"

Daha önce söz verdikleri gibi şampiyonluğun ardından seçime gittiklerini ifade eden Cengiz, \"Kusura bakmayın, çok özür dilerim. Ben size bunu demedim, gibi dedim. Benim de bir sinirim var. Taştan değilim. Biraz önce burada konuşan değerli arkadaşlarımın bazı cümleleri beni rahatsız etti. Ters bir şey söylediğimi düşünmüyorum ancak özür dilerim. İçimi dökebileceğim tek bir yer var, sizlersiniz. Her sözüm doğru değil. Lütfen sakinleşin, bu adam neden böyle diyor deyin, dinleyin. Mayıs 2018\'de bitmesi gereken görevi geri aldık. Bir söz verdik. Şampiyon olsak bile seçime gideceğiz dedik. O süreç içinde bu 4 maddenin 5 kadarı sonlanıyordu. Ve sizden onay almamız gerekiyordu. Yasal düzenlemeler için. İlk 5 madde bir önceki yönetim tarafından alınan ve Mayıs 2018\'de süresi sona erendir. Diğer 5 madde Kemerburgaz, Riva\'da terk edilen okul arazisi, Teknokent gibi yerler. 5 tanesi Mayıs 2018\'de bitiyordu. Bu olmasın diye yönetim kurulumuz görüşüyordu. Ben istemedim, eski yönetimden gelen maddeler devam ediyor sanıyordum. Bu yüzden dernekler masasına bir yazı yazdım. Oradan bize bir yanıt geldi. Gelen yazıda açıkça şunu söylüyor, siz eski yönetimin aldığı kararları devamlılık için sürdürebilirsiniz ancak süre bittiğinde yenilemek zorundasınız. Bu 5 madde bu kapsamda. İlk 5 madde Mayıs 2018\'de bitiyor. Biz geldiğimizde kaçmaktan kovalanmaya vakit bulamadık. Seçime geldik, martta derhal bütçeyi ve hızla hazırlamamız gereken bir bütçeyle, mali zorlukları bilerek o ortamda mücadeleye girdik. Transfer yasaklarıyla mücadele edip, yasakları kaldırıp, sermayeyle, UEFA ile mücadele etmeye başladık. Bir anımız yoktu. Mayıs 2018\'e kadar getirmek istediğimiz maddeleri bu yüzden değiştiremedik. Ya biz yeniden göreve geliriz, ya da yeni yönetim sürdürür dedik. Ama bizi sağ olun yeniden göreve getirdiniz ama bazılarınız pişman sanırım. Biz yapmak zorundayız. Yapamazsak yürütmeye çalışırız. Ama bir sorun olduğunda sorumluluğum kalmaz. Örneğin imara uygun olması için karar almamız lazım. Alamazsam, ve imarı alamazsak ben sorumlu olmam. Riva ve Florya\'ya gittiğimde birçok arkadaşımız ben karşıydım diyor. Ben öyle düşünmüyorum\" ifadelerini kullandı.+

\"AYSAL VE ÖZBEK AYNI YETKİLERİ ALDI\"

Daha önceki başkanlardan Ünal Aysal ve Dursun Özbek\'in kendisinin istediği yetkileri aldığını vurgulayan Cengiz, \"Sayın Aysal almış, Özbek de istemiş, almış. Ben bunu istiyorum. Neden bu öfke bize karşı. Niye bu tepki ben bunu anlamadım. İstediğimiz bu değerli arkadaşlar, iki başkana verilen yetkiyi benden esirgemenizi de saygıyla karşılarım ama iş yapamazsam sorumlu ben değilim diyorum. 4-1 maddesi Dursun Özbek başkanımın zamanıyla bire bir aynı. Siz bir ehliyeti, ruhsatı aldığınızda onu derhal kullanmazsınız. Ama gerektiğinde kullanırsınız. Bire bir aynı görüyorsunuz. 4-2, bire bir aynı. Eğer süreli almasaydı böyle olmazdı. Genel kurul gündemi asla değiştirilemez, polemik konusu yapamazsınız. Oylamaya sunarsınız reddedilir. Özbek yönetiminde de Aysal\'da da aynısı. İmar için almışız bu kararı da. Devrim yapmıyoruz. Sizi yoruyoruz, hayır. 4-3, Sayın Özbek ile aynı. Bire bir aynı. Neden istemişiz, Mecidiyeköy binası için. 4-4, bire bir aynı bu da. Otel için bu. Getirdiğimiz maddelerin tek bir tanesinde satış yok. Ama etrafta Cengiz, satacak dediler. Onu diyenler Riva, Florya giderken neredeydi merak ediyorum. Bizde satış yok. Aynı Dursun Beyinki. Bire bir aynı. Satış yok. 4-5, Dursun beyin zamanıyla aldığımız aynı bire bir. Metrekareyi artırmışız. Bununla ilgili çalışmalarımız var. İki 4 aylık yönetimiz bütünsellik anlamında. Kemerburgaz yeni mesela. Arazi yapısı itibarıyla problemli, taraça şeklinde yapmak durumundayız. 15 katlı apartman seviyesinde. Tabii maliyeti müthiş arttırıyor. Emlak konutla yapılan anlaşmada 20 milyon. Ama şu an itibarıyla baktığınızda 120 milyon. Olsa yapabilir miyiz, yapamayız. Devlete ödeyemeyeceğimi anlattım. Bir kurul toplandı. O kurulla görüşmeler yapıldı. Kurul 15-20 gün içinde Enerji Bakanlığı himayesinde inşallah lehimize bir karar verir. Başka araziler için de dilekçemizi verdik. Her zaman B ve C planları yaptık. Ama bunlara proje demiyoruz. 4-7, Dursun başkan bir anlaşma yaptı. 3 yıllık bir anlaşma. Bir uygulamadan nakit para alınmış ve inşaattan vazgeçilmiş. Ülke öyle bir durumdaki spor salonunun yapılması zor gözüküyor. Ancak ulusal çalışmalarımız var. Likör fabrikasının nasıl gittiğini hatırlayın arkadaşlar. Üzerine 1 milyon ödedik bir de adımız stada kondu oldu. Enflasyona göre Dursun beye ifade edilen rakam 90\'dı. Ne oldu 1 yılda, siz hesap edin. Şimdi başka bir B planı geliştirdik. Eğer Teknokent dersek, değeri bir hayli artacak. İnşallah bunu dinleyen rakipler bununla da uğraşmaz. Maalesef Türkiye çok farklı bir yer. Biz bunun için yetki istiyoruz\" şeklinde konuştu.

\"BU ADA BİZİM NAMUSUMUZ\"

Yetki istedikleri maddeler hakkında tek tek açıklamada bulunan Mustafa Cengiz, \"4-8\'e geldik. İster verin ister vermeyin. Saygı duyar, çalışmaya devam ederim. Sinirlendim ama bana itham edilen suç bana aykırı. Tenezzül etmedim şu ana kadar değerli arkadaşlar. Bunu söylemek çirkin yeniden özür dilerim. Bu ada bizim her şeyimiz, namusumuz. Benim de öyle, sizin emanetçinizim ben. Onurumla taşırım. Aynı safta olduğumuz kimseyi üzmek istemem. Biz burada ecri misil ile gidiyoruz. İrtifaka çalışıyoruz, çıplak mülkiyet. Biz bu davalara mutlaka kazanacağız. Son bir taneyi daha kaybettik bağış nedeniyle. Bağışı ödemedi diye tahliye yapamazsın diyor mahkeme, bağış keyfe bağlı. Yeniden bir dava açacağız bu hafta inşallah. Er geç bu dava Galatasaray lehine sonuçlanacak. Acziyet, acizlik göstermiyor. Bu dava 2013\'ten beri sürüyor. 15 yıllık sorun 4 aylık yönetim tarafından derhal çözülsün isteniyor. Çözeriz arkadaşlar ama biraz zaman verin. Bir çocukluk aşkımız var o aşkın peşinden koşturuyoruz. Bu davanın sonucunda mutlaka kazanacağız. Ama Duygun ağabeyin açtığı şekilde ama başka şekilde. Muhakkak kazanacağız. Beşiktaş iskelesi arazisi içinde ecrin misline başvurudur. İşletmeci de başvurmuş ancak inşallah bizim lehimize sonuçlanacak. Şöyle bir algı oluşmuş, \'Bu Mustafa\'nın eline vurur alırlar\' ya da ben kötü bir adamım, samimi değilim. Bizim dışımızda çok dedikodu yapılıyor. Camianın dışında yapılan propaganda ile bizim adayı satacağımız, satmayacaksanız neden yetkileri istiyorsunuz diyorlar. Haklılar, sayın divana veriyorum beyanname taahhüdünü. 4-10; Ünal ağabey zamanının aynısı. Riva okul alanı, devredilirken, Emlak Konut devlet okulu açılması için şart koşuyor. Müteahhit ise ruhsat alamadı. Biz okul alanını şimdi ona bağışlıyoruz. Zaten terk etmemiz gerekiyordu, edilmemiş. Şimdi ikisinden toplam gelirimiz 1 milyon TL\'ye yakın. Müteahhidin başarılı olması bizim başarılı olmamız gerek. Siz onaylarsanız, okul terki olacak, ruhsat alınacak. Siz onaylamazsanız, ruhsat alınamayacak. İrade sizin, onaylanmazsa Riva\'dan geçerken bakılacak. O zaman Riva\'da bekleyeceğiz. Bana projen nerede diyenler, Riva\'da hangi projeyi gördü de onayladı? Biz 508 milyon TL kırdırdık, 166 milyon TL aldık. Riva, Florya geciktikçe Kemerburgaz\'a da gidemiyoruz. Burada 33 milyon TL daha ödedik. Bize maliyeti 200 milyon TL\'ye yakın oldu. Su sporları için yelken alanı yapmaya çalışacağız. Sevgili müdüre hanımla görüştük. Olumlu karşıladı. Devlet bu tip kesimlerde özel okul olmasını istemiyor. Satış yüksek olsun diye çok uğraştık. Ama Galatasaray Lisesi\'nin adının bulunması çok önemli olur. Galatasaray İlkokulumuzun da ışığı önemli olur\" diye konuştu.

\"DENK BÜTÇE 1-2 YILDA MÜMKÜN GÖZÜKMÜYOR\"

Kulüpte şuanda denk bütçenin bulunmadığı ve bunu yapmak için uğraştıklarını söyleyen Cengiz, \"Denk bütçeyi bulamıyoruz, artı bütçe yapmaya çalışıyoruz. Denk bütçe 1-2 yıl içinde mümkün görünmüyor. Sporda borsa konusunda biz daha temiziz. İnşallah artıya da geçeriz. Basketbol, voleybol bunlara da bakacağız. Amatör branşlara devletin vergi katkısıyla amatör branşlara 10.5 milyon TL katkıda bulunduk. Bunu da ilk Galatasaray yapmıştır. Ama yetmedi. Bize güvenirsiniz umarım, Galatasaray lehine olan ne ise onu yapacağız. Rakiplerimiz henüz bizim ulaştığımız konseliye ulaşamadılar. Bilanço oyunlarına Galatasaray hiçbir zaman tenezzül etmedi, net göstereceğiz. Alkış beklediğiniz yerde tepki olursa üzülürsünüz. Tekrar özür dilerim ama sebep bu. 8\'inci madde genel kurula sunulur diyor. Madde bununla ilgili. Mevzuat diyor, yasanın ön gördüğü haller diyor. Ama siz formal kalıplar için uymuyor derseniz, reddedin. Daha az yoruluruz. Bu devrimi Türkiye\'de ilk, olumlu anlamda Galatasaray camiası sahiptir. Biz hiçbir kirli şeyi yapmadık. Başkaları daha konsoliye ulaşamadı. Bu bir gururdur. Biz bir armanın peşindeyiz. Hepimiz bir camianın mensubu olarak buradayız, zaman harcıyoruz. Amaç bu. Siz de taraftarsınız ben de taraftarım. Eleştirin ama sakın suçlama yapmayın. Bizim sosyal medyada hiç hesabımız yok. Kimseyi de trol hesap olarak tutup para vermedim. Yaptığımı ispat etsinler, istifa ederim\" ifadelerini kullandı.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Mustafa Cengiz\'in açıklamaları