Mustafa Boydak: FETÖ liderinin taziyesini kabul etmiyoruz!

Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Başkanı Mustafa Boydak, annesini kaybetmesi üzerine Fethullah Gülen’in taziye mesajı yayınlamasına tepki gösterdi. Boydak, ”Türkiye’ye düşmanlık besleyen FETÖ terör örgütü liderinin taziyesini ne şahsım ne de kardeşlerim kabul etmiyoruz" dedi.

Boydak, "Canım anacığımı ailece tüm sevdiklerimizle ebedi aleme gönderdik" diyerek başladığı Twitter paylaşımına şöyle devam etti:

"Kardeşlerimin de son vazifeye katılmaları bizleri ailece mutlu etti. Öncelikle kardeşlerim için bu imkanı sağlayan mahkemelerimize ve Adalet Bakanlığı yetkililerine teşekkür ediyorum. Her şey yerli yerinde oldu. Bizler de ana ocağında az da olsa hasret giderdik. Kardeşlik hukukumuz elhamdülillah yerli yerinde. Sağlıkları da gayet güzel. Zaman, ilaç. Annemin vefatı nedeniyle arayan, soran, mesaj gönderen, bizzat gelen tüm dostlarımıza en kalbi duygularımla kardeşler adına çok teşekkür ederim. Babamı 13 yıl önce Aralık ayında kaybetmiştik. Annem, babama çok güzel bakmıştı hastalığı sırasında. Babamın bol duasını almıştı anacığım. Türkiye'ye düşmanlık besleyen FETÖ terör örgütü liderinin taziyesini ne şahsım ne de kardeşlerim kabul etmiyoruz. Yakamızdan düşün artık. Kardeşlerim de yanımızda idi. Ailemizle ilgili örgütün büyük bir oyun içerisinde olduğunu herkes görüyor. Bizim bunlarla ilgimiz bağımız yok. Darbe girişimiyle yüzlerce insanımıza kastedenlerin FETÖ ve yandaşlarının Allah hem bu dünyada hem de ahirette bin türlü belasını versin."