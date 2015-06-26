Mustafa Balbay'ın Meclis'teki odasında 'böcek' şüphesi

CHP İzmir Milletvekili Mustafa Balbay’ın Meclis'teki odasında yapılan aramada, Atatürk fotoğrafının çerçevesinden sinyal geldiğine yönelik tutanak tutuldu. Gelişmiş cihazlarla arama yapılması için Meclis Başkanlığı'na dilekçe veren Balbay, "Odamı, telefonlarımı dinlediklerini biliyordum. İnşallah bir gün sözümü de dinlerler" ifadelerini kullandı.

Yemin töreninin ardından, yeni milletvekilleri TBMM binasındaki odalarına yerleşmeye başladı. AKP Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Çelik’in eski odasına yerleşen Balbay'ın odasında yapılan ’böcek’ diye bilinen dinleme cihazı aramasında, ’Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir’ yazılı Atatürk fotoğrafının çerçevesinden sinyal geldiği yönünde tutanak tutuldu.

Güvenlikçiler daha ileri bir teknik cihazla inceleme yapılması, bunun için de Emniyet Müdürlüğü’nden yardım istenmesine karar verdi. Bunun üzerine tutanak hazırlandı. Fotoğraf ve çerçeve de yerinde bırakıldı. Mustafa Balbay da arama sonucu elde edilen bulgular ışığında daha ayrıntılı inceleme yapılması için TBMM Başkanlığı’na dilekçe verdi.

Odaya yerleşen Balbay, bu duruma şaşırmadığını belirterek, "Odamı, telefonlarımı dinlediklerini biliyordum. İnşallah bir gün sözümü de dinlerler" dedi.