-Mustafa Balbay'ın cezaevindeki durumu ANKARA (A.A) - 12.11.2011 - Adalet Bakanlığı, Ergenekon davasının tutuklu sanıklarından Mustafa Ali Balbay'ın kaldığı odaya kasıtlı olarak birkaç kişinin verilmeye çalışıldığı iddialarının gerçeği yansıtmadığını belirterek, oda değişikliği ve birlikte kalma işlemlerinin Kurum İdare Gözlem Kurunda değerlendirildikten sonra karara bağlandığını bildirdi. Adalet Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliğinden yapılan yazılı açıklamada, CHP Genel Başkan Yardımcısı Gürsel Tekin'in Silivri 1 nolu L Tipi Cezaevinde Mustafa Balbay'ı ziyaretinin ardından, yaptığı açıklamalarla ilgili açıklama yapma gereği duyulduğu belirtildi. Gürsel Tekin'in ziyarette Balbay'ın tek kişilik odada kaldığını ve bu konuyla ilgili değerlendirmeler yaptığı anımsatılan açıklamada, ceza infaz kurumlarında tutuklu ve hükümlülerin kuruma ilk kabullerinde, kurum yetkililerince, kurumda hasımlarının bulunup bulunmadığı, kimlerle kalmak isteyip istemediği konularının sorulduğu belirtildi. Kişilerin talepleri ve dilekçeleri göz önüne alınarak, Kurum İdare Gözlem Kurulu kararı ile hükümlü ve tutukluların odalara yerleştirme işlemlerinin gerçekleştirildiği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi: ''Bu kapsamda; tutuklu Mustafa Ali Balbay'a, kuruma kabul işlemleri sırasında da kendisine sorulmuş, kendisi ile birlikte kuruma kabul işlemleri yapılan 52 tutuklunun isimleri okunmuş, kalmak istediği tutuklunun olup olmadığı sorulmuştur. Ayrıca da, bu konuya ilişkin dilekçesi istenmiş ve 03/03/2011 tarihli dilekçesinde, 'can güvenliğim nedeniyle Tuncay Özkan dışında kimse ile kalmak istemiyorum' talebini iletmiştir. Yine 03/03/2011 tarihli ifade tutağında; 'Yanında güvenle kalacağım tek kişi Tuncay Özkan'dır, başka kimseyi tanımıyorum' demiş, söz konusu talep Kurum İdare Gözlem Kurulunda değerlendirilmeye alınmış ve kurul kararınca, güvenlik gerekçesiyle tek kişilik odada kalmasına karar verilmiştir. Gazete haberindeki belirtilen hususlar incelendiğinde, tutuklunun isteği dışında odaya başka birinin verilmesi söz konusu değildir. Kuruma kabulleri yapılan 52 tutuklunun isimleri okunarak kalmak istediği tutuklunun sorulması işleminde, birlikte kalmak istedikleri tutukluların belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu, 52 kişiden biri olan Muzaffer Tekin veya birkaç kişinin sanki odaya kasıtlı bir şekilde verilmeye çalışıldığı iddiası gerçeklerle bağdaşmamaktadır. Kaldı ki; oda değişikliği ve birlikte kalmayı talep eden kişiler için karşılıklı dilekçe alınmakta ve bu talepler Kurum İdare Gözlem Kurulunda değerlendirildikten sonra karara bağlanmaktadır. Bu kapsamda; gazetede dile getirilen iddiaların gerçekleri yansıtmadığı ve çarpıtıldığı değerlendirilmektedir.''